Susana Uribarri no cree que Ana Obregón esté enfadada con Alessandro Lequio

MADRID, 31 (CHANCE)

El nombre de Susana Uribarri se ha escuchado estos días con fuerza, sobre todo desde que Alessandro Lequio la señalase públicamente desde 'El programa de Ana Rosa' como una posible 'topa' de la información de la nueva maternidad de Ana Obregón. La representante e íntima amiga de la actriz lo ha negado por activa y por pasiva, al igual que la protagonista de la noticia y este jueves, Europa Press ha podido hablar con ella sobre toda esta polémica.

Susana nos ha confesado que ha podido ver a la pequeña Ana y que "es maravillosa y preciosa". Desde que se enteró de esta noticia, está "súper encantada, feliz y feliz por Ana". Eso sí, no sabe si irá a Miami para encontrarse con su amiga: "no lo sé todavía".

En cuanto a cómo está la actriz, Susana nos ha asegurado que "está muy feliz" y que "tiene una cara que le brilla, le brillan los ojos, creo que ha vuelto a la vida y para mí eso es lo más importante". La representante no tiene "ni idea" de si Ana está enfadada con Alessandro por las declaraciones que hizo el otro día, pero sí que nos confiesa que "no creo".

Susana también ha respondido a una de las preguntas más esperadas: ¿quién ha sido el donante de esperma?: "No tengo ni idea, no tenía ni idea de esto, imagínate de lo otro". Y es que desde que se conoce esta noticia, mucho se ha hablado en redes sociales sobre cómo se habría concebido a la bebé.

La amiga de la actriz le desea "lo mejor y que esté tranquila y yo creo que lo está" y nos asegura que "no tengo ni idea cuándo volverá", pero sí nos confirma que a pesar de estar sola en Miami "tendrá alguien que le ayude".

Tras haber sido señalada como posible topo de la información, Susana deja claro que no lo sabe, al igual que defendió Ana ayer a través de sus redes: "Yo sé que no lo sabía y me alegro de no haberlo sabido, disfruto llegar a casa y poner la cámara y verla".