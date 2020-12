Susana Uribarri desvela cómo se encuentra Ana Obregón a pocos días de las Campanadas 2020

MADRID, 19 (CHANCE)

Que Ana Obregón de las Campanadas este año en TVE con Anne Igartiburu no solo es un acierto, es la persona más adecuada para dar un mensaje esperanzador para este 2021 ya que no solamente ha vivido, como todos las consecuencias de la pandemia de la Covid, sino la muerte de su hijo Aless Lequio. Un momento histórico para este país que esperamos con muchas ganas.

Susana Uribarri, amiga íntima de la actriz y artífice de que ella de las Campanadas este año nos confiesa cómo se encuentra tras haber conseguido la reaparición de Ana en televisión: "Estoy feliz, feliz por Ana y bueno, encantada de que vuelva a su casa que es TVE. No he oído nada de nadie, no he oído lo que dice la gente".

Sobre sí le costó convencerla para dar el paso, explica que: "Bueno, me costó pero bueno. Está emocionada también ella, creo que será un momento bonito". Susana está convencida de que Ana Obregón dará la talla porque es toda una profesional: "Ana es única, es una gran profesional, será una gran profesional en ese momento y ahora lo que creo que tengo que hacer es apoyarla, ayudarla y estar con ella. Será un momento mágico, creo que será más mágico para ella que para nadie".