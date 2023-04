Susana Uribarri nos desvela cómo está viviendo Ana Obregón los primeros días con Ana Sandra Lequio

MADRID, 6 (CHANCE)

Si la semana pasada vivimos una noticia histórica gracias a la portada de la revista ¡HOLA! donde se anunciaba que Ana Obregón había sido 'madre' de una niña por gestación subrogada en Miami, este miércoles hemos conocido todos los flecos sueltos de esta historia. Tal y como la propia protagonista contaba, es la madre legal de la pequeña Ana Sandra Lequio, pero biológicamente es su abuela, ya que la niña es la hija de su hijo, Aless Lequio.

Un galimatías que Ana resuelve asegurando que lo único que ha hecho es cumplir la última voluntad de su hijo. Una confesión que el joven le hizo tanto a ella como a su padre cuando se encontraba en pleno tratamiento contra el cáncer.

Europa Press ha podido hablar en exclusiva con Susana Uribarri y le hemos preguntado por la supuesta mala relación que habría entre Alessandro Lequio y Ana. La representante de la actriz desconoce si el colaborador está o no molesto, pero ha aprovechado las cámaras para felicitarle tras convertirse en abuelo: "No lo sé. Yo lo único que te puedo decir es que los felicito a los dos porque tienen una nieta maravillosa, preciosa, guapísima y nada más".

Uribarri también nos ha asegurado que su amiga está encantada con la pequeña a pesar de no estar durmiendo mucho: "Está encantada y aunque no duerma, ella es de dormir poco. Aunque no duerma, ahora miso está feliz y encantada y qué menos, ¿no? Qué menos".

La representante de la Obregón nos ha confesado que le ha hecho muy feliz ver que la actriz se ha quitado el luto tras tres años luciendo color negro y blanco: "Feliz de que se haya quitado el luto, exacto. Se ha quitado el luto con lo cual yo estoy encantada y feliz y de verdad que ella lo está también".

Por último, Susana no ha querido pronunciarse sobre las palabras de Ana en cuanto a ampliar la familia en un futuro: "No lo sé, no lo sé. Eso está por ver. De momento tiene su angelito, su niña maravillosa".