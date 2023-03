Susana Uribarri pasa de las acusaciones de Alessandro Lequio y asegura que "me muero de felicidad"

MADRID, 30 (CHANCE)

El martes por la noche nos enterábamos gracias a la revista ¡HOLA! que Ana Obregón ha sido madre de una niña por gestación subrogada en Miami. Una noticia que ha dado la vuelta al mundo y que ha puesto 'patas arribas' el país por dos motivos: la edad en la que se ha convertido en madre y la forma en la que ha sido.

La revista desarrollaba en el texto que acompañaba el reportaje fotográfico que Ana había tomado la decisión hace tiempo y que solamente la había compartido con sus dos hermanas, Celia y Amalia, y su expareja, Alessandro Lequio. Ahora, parece que se ha abierto un melón en los medios de comunicación: ¿quién ha filtrado la noticia?

Europa Press ha podido hablar con Susana Uribarri en exclusiva después de ser señalada por Lequio esta mañana en 'El programa de Ana Rosa' y nos ha confesado que: "Nada, nada, ni comento. Allá cada cual, cada uno que opine Las verdades se saben".

La íntima amiga de Ana Obregón nos ha vuelto a asegurar que ella se enteró el martes de la maternidad de la actriz: "Es que yo creo que las cosas se saben y yo no tenía ni idea. Yo me he enterado exactamente el martes por la tarde de este tema, del cual me quedé bajo shock, no dormí en toda la noche".

La representante de la actriz nos ha confirmado que es una noticia que le provoca muchísima felicidad por Ana: "Me muero de felicidad y no te puedo decir nada más" y ha recalcado que ella "no tenía ni idea y no sabía nada, yo me enteré el martes por la tarde".

En cuanto a la defensa que ha hecho la bióloga ante las palabras de Lequio afirmando que alguien tuvo que filtrar la información, Susana nos ha contestado que "es que mejor que ella no lo sabe nadie. Yo me creo todas las palabras de ella, las leí y me las creí y me dijo ella que solamente lo sabían sus hermanas y Alessandro Lequio, con lo cual yo estoy muy tranquila. Ella está muy feliz y tranquila también".