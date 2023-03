Susana Uribarri, representante y amiga de Ana Obregón, habla de la maternidad de la actriz

MADRID, 29 (CHANCE)

La revista ¡HOLA! publicaba el pasado martes por la noche la portada que vería la luz este miércoles y las redes sociales se revolucionaron. En ella nos encontrábamos a Ana García Obregón en Miami tras ser madre a los 68 años por gestación subrogada... Un bombazo informativo que ha supuesto una revolución en el panorama nacional y varios debates: el de la gestación subrogada y la edad en la que se ha convertido, de nuevo, en madre.

Este miércoles, Europa Press ha podido hablar en exclusiva con Susana Uribarri, representante y amiga íntima de la actriz, y nos ha confesado que "solo te puedo decir que estoy feliz, que a Ana la veo feliz y que voy a ser tía, me parece maravilloso, si este era su sueño" y añadía: "cosa que yo no sabía, me enteré ayer".

Por lo poco que ha podido hablar Susana, parece que solamente lo sabían "Celia y Alessandro" y cuando ella se enteró el martes por la noche: "me quedé con un shock que no me lo podía ni creer" porque "no lo sabíamos ninguno". De esta manera, la representante de famosos nos ha dejado claro que ha sido una decisión personal y que no conocía nadie de su entorno, solamente sus hermanos y Alessandro Lequio.

Susana, que ha estado al lado de Ana durante todos estos años acompañándola en el duelo, nos ha desvelado que "he hablado con ella y tiene una niña preciosa" lo que le hace estar "felicísima y tiene una niña maravillosa en sus manos". En cuanto a qué le ha parecido la noticia, se ha quedado sin palabras: "me parece que... no me deja de sorprender, es un notición".

Tras el debate que se ha creado en España por la forma en la que Ana ha sido madre de nuevo con 68 años, Susana ha dejado claro que "no entro en esos debates" porque solo "entro en la felicidad que tiene ella, ha tomado una decisión y no nos ha contado nada, la ha tomado ella sola y por algo será". La representante de la actriz ha asegurado que "Ana está feliz, muy feliz, le brillan los ojos" y ella, también, porque "He sido tía, con lo cual estoy súper feliz".