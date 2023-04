Susana Uribarri viaja a Miami para ser la primera en conocer a la hija de Ana Obregón

MADRID, 18 (CHANCE)

Aunque Ana Obregón sigue con su vida en Miami donde está dedicando el 100% de su tiempo al cuidado de su hija Ana Sandra, llegan refuerzos desde España para la actriz. La primera de los amigos más cercanos de Ana en conocer a la pequeña ha sido Susana Uribarri que, como íntima amiga de la actriz, no ha dudado en cruzar el charco para poder conocer en primera persona a la pequeña. "Me voy, me voy una semanita" reconocía Susana en el aeropuerto de Madrid minutos antes de coger su vuelo.Siempre muy discreta con todo lo relativo a la pequeña desdeq que llegó al mundo, Susana nos dejaba claro que desconoce cuál es la fecha exacta de la vuelta de Ana a España: "Creo que vendrá cuando tenga que venir. No sé exactamente los papeles que tiene o que no tiene, pero vamos, sé que volverá pronto". Aunque la representante siempre ha apoyado a Ana en todas y cada una de sus decisiones, prefiere no interferir en las últimas actuaciones de la actriz en las que se ha limitado a estar a su lado de forma incondicional.En cuanto a los rumores de que Ana Obregón se habría puesto en contacto con Carolina Monje, ex pareja de Aless Lequio, para que conozca a la pequeña, Susana no cree que haya sido así aunque prefiere ser discreta: "Pues no tengo ni idea, pero vamos, no creo. Bueno no lo sé, no tengo ni idea" nos comentaba sobre esta nueva polémica surgida entorno a la maternidad de su amiga.Como sucede con la mayoría de amigos de Ana Obregón, todos están felices por esta nueva etapa que está viviendo la actriz y es que coinciden en que la pequeña le está ayudando a salir de la oscuridad en la que estaba sumida desde que se marchó su hijo: "Yo la estoy viendo feliz, maravillosa y como yo creo que la estáis viendo todos. Ha vuelto a nacer y le ha dado tanta vida... la veo muy feliz, muy feliz. Cuidando mucho a su hija y muy feliz" sentenciaba.