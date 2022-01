Susanna Griso confiesa qué es lo que más le apetece en este nuevo año

MADRID, 16 (CHANCE)

Disfrutando de su lado más flamenco en la nueva edición de 'We Love Flemanco', Susanna Griso nos ha confesado que tiene muchas ganas de que la famosa Feria de Abril vuelva a las calles de Sevilla para recuperar la normalidad cuanto antes: "Yo quiero pensar que sí, me dicen que a partir de la semana que viene los datos deberían ir estabilizándose, mejorando en cuanto a Covid. Hay buenas perspectivas en el horizonte, la verdad".Con muchas ganas de que la situación a nivel mundial mejore en cuanto a la salud se refiere, Susanna asegura que ella está muy bien a nivel personal y profesional por lo que no espera ningún cambio: "Virgencita, virgencita, que me quede como estoy". Por su parte la periodista tiene muchas ganas de volver a la rutina y a la libertad absoluta cuanto antes: "Sobre todo que podamos hacer una vida normal, de viajar, de comer, de cenar, salir, ver gente. Cierta normalidad, recuperación turística, económica... Creo que es lo que estamos desenado todos y tengo cierta confianza en que sea así".Seguidora de la moda flamenca de la mano del diseñador José Hidalgo, Susanna confiesa entre risas: "Me han dicho que tenía que venir elegante, yo venía un poquito más casual y me han dicho que no, que tenía que venir elegante a esta pasarela. Me he cambiado".