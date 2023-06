Susanna Griso da más detalles del encuentro entre la Reina Letizia, la Infanta Sofía y Chris Hemsworth

MADRID, 9 (CHANCE)

El breve paso por España Chris Hemsworth para presentar su última película está dando mucho que hablar. Además de colapsar la madrileña Plaza de Callao con cientos de seguidores intentando ver a su ídolo de cerca durante la première de 'Tyler Rake 2', el marido de Elsa Pataky visitó 'El Hormiguero', y fue tras la grabación del programa cuando recibió una sorprendente e inesperada visita: la de la Reina Letizia y la Infanta Sofía.

Al parecer, la hija menor de los Reyes es una fan incondicional del protagonista de 'Thor' y su madre habría movido sus hilos para disfrutar de un encuentro privado con él en una de las salas de Atresmedia. Una 'cita' secreta que se habría alargado más de lo previsto por lo a gusto que estaban con el espectacular actor, y que habría sido el motivo de que Chris llegase con una hora y media de retraso al photocall de su estreno.

Ahora es Susanna Griso, presentadora de Antena 3, quien nos ha contado más detalles de este inesperado momento fan de Doña Letizia y la Infanta Sofía, sobre el que Casa Real no se ha pronunciado al tratarse de un acto enmarcado en el ámbito privado. "A la Reina le pasará como nos pasa a todas las madres, ¿no? Y además debe ser una pasión compartida la de Chris Hemsworth y entonces habrá dicho 'oye, me encantaría conocerle'" ha apuntado, comentando que por lo que ella sabe "llamó a 'El Hormiguero' y después de la entrevista fueron a hacerse unas fotos". "Entró en el camerino por lo que me han contado porque hemos cotilleado con alguna 'hormiga' y bueno, pues se han dado el gusto las dos de hablar con él, conocerle, que además parece que es simpatiquísimo, interesantísimo y como la Reina además sabéis que tiene mucho interés en las enfermedades raras, no sé si habrá aprovechado para preguntarle a Chris por los estudios genéticos" ha revelado.

Una muestra de espontaneidad de la Reina -que además de monarca es madre "y mujer" como destaca la presentadora- que ayuda a 'humanizar' a Doña Letizia y da una imagen más cercana y accesible: "No sé si enclavar este encuentro con Chris Hemsworth en esta digamos vocación que estamos viendo últimamente por parte de los Reyes de aparecer por sorpresa en Chinchón, o tocar el cajón... A mí me parece muy bien porque no hay mejor campaña de imagen que verles, pues eso, de alguna manera más de ciudadanos normales, apareciendo ahora recientemente en la Feria del Libro de Madrid".

Una cercanía que también aplaude en el caso del Rey Juan Carlos, al que ha mensajeado en varias ocasiones cuando se ha dado en su programa algún tipo de información sobre él. "Cuando he tenido alguna duda, oye, se la he consultado y ha tenido a bien contestarme y alguna vez me ha pasado que la respuesta ha sido tan inmediata que cuando estábamos contando una noticia, pues he tenido que decirlo sobre la marcha. Pero tampoco te pienses que estoy todo el día whatsappeándome con él, pero en ese sentido soy muy privilegiada" reconoce.

Muy amiga de Paloma Cuevas, Susanna también ha aprovechado la ocasión para hablarnos del gran momento que atraviesa la diseñadora con Luis Miguel, que ha quedado más que patente en las románticas fotografías que publica la revista ¡Hola! de la pareja en París. A pesar de que deja claro que "no soy su portavoz", la periodista confiesa que "me encanta verla así porque la veo feliz. Me parece maravilloso, es una oda al amor, en París, qué más se puede pedir, ¿no?". "Además están guapísimos, les sienta francamente bien el amor a los dos" apunta, asegurando que a pesar de la amistad que le une a la cordobesa, "no me gusta tomar partido en las separaciones".

Por eso, y a pesar de que sus declaraciones tras la entrevista de Enrique Ponce y Ana Soria crearon polémica y acapararon titulares por su postura crítica con la pareja, la presentadora de 'Espejo Público' aclara que "yo defiendo a mi gente y a mis amigos. En este caso a Paloma, pero no he querido atacarles para para, para nada. Lo más adulto es que cada uno haga lo que le dé la gana sin necesidad de que el resto nos convirtamos en jurado" zanja.