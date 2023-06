Susanna Griso desvela cómo está viviendo Paloma Cuevas el interés mediático por su relación con Luis Miguel

MADRID, 11 (CHANCE)

La historia de amor entre Paloma Cuevas y Luis Miguel está levantando pasiones. Todos los seguidores del cantante están ansiosos por conocer detalles de su relación, pero lo cierto es que ambos siguen mostrándose cautos a la hora de hablar de su noviazgo. Eso sí, este miércoles veíamos un reportaje en la revista ¡HOLA! en París en el que les veíamos de lo más enamorados en la boda del hijo de Rosa Clará.

Susanna Griso se dejaba ver en la fiesta que 'Espejo Público' organizaba este viernes para dar la bienvenida al verano en The Social Club Madrid y atendía a la prensa para hablar de todos los temas de actualidad.

La presentadora de televisión aprovechaba para desmentir que Paloma Cuevas y Luis Miguel hayan hecho un robado pactado "quiero aprovechar para decir que Paloma Cuevas en ningún caso ha vendido un posado robado, es algo que se ha dicho. La seguridad con la que se encontraron los paparazzi, compañeros vuestros que hacían sus trabajo no tenía nada que ver con la de Vicky era seguridad del puerto de allí de Francia" y subrayaba que "aprovecho para desmentirlo, he tenido ocasión para hablar con los protagonistas y no es el caso".

Además, nos aseguraba que todavía no conoce en persona al cantante a pesar de su amistad con la diseñadora "yo no le conozco a Luis Miguel no le conozco, no le he tratado, no tengo la ocasión, pero vamos me habla maravillosamente de él, que es cariñosísimo".

La periodista destacaba que Paloma "lo está viviendo maravillosamente, con mucha presión y atención sobre su persona y eso no siempre es fácil de sobrellevar sobre todo porque se dicen muchas cosas que no son ciertas" y destacaba que le preocupa también el bienestar de sus hijas.

Por otro lado, nos habló de cómo el revuelo que ha suscitado la gestación subrogada a la que ha recurrido Ana Obregón para ser abuela, puede ser perjudicial "no quiero pensar que sea ana obregón quien haya generado ese debate, ha creado revuelo pero ha distorsionado un poco del debate, pienso, estoy pensando en parejas gay y también en personas, he entrevistado a muchas que no pueden tener hijos por metidos naturales y la única opción que les queda es la gestación subrogada, luego hay un clamor por parte del feminismo tradicional muy crítico con ello y pienso que esta cuestión debería abordarse y es uno de los debates que tenemos ahí aparcados ¿no?".

Por último, nos aseguraba que le sorprende que haya marcas que no quieran trabajar con Ana Obregón por haber decidido recurrir a la gestación subrogada "eso contó el otro día nacho abad compañero del confidencial y a mí me sorprendió porque yo creo que al margen de lo que tú hagas con tu vida, hayas tenido una niña o no por gestación subrogada, creo que las marcas tiene que abstraerse de estas cuestiones, pero cada uno decide como gestiona su propia firma su marca y eso contó nacho que antes tenía más facilidad para determinado vestido y ahora se encuentra con algunas reticencias, me sorprende".