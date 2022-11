Susanna Griso desvela qué significa para ella Ana Rosa Quintana

MADRID, 18 (CHANCE)

Demostrando que no existe rivalidad entre ellas y que su amistad está por encima de su competencia diaria por alzarse con el título de 'reina de las mañanas', Susanna Griso era la encargada de entregar hace unos días a Ana Rosa Quintana el premio 'Merca2' a 'Mejor Comunicadora del Año' en la primera aparición pública de la presentadora tras su vuelta al trabajo después de once meses luchando contra el cáncer.

Un emotivo reencuentro en el que las periodistas derrocharon complicidad y presumieron de un afecto sincero del que la presentadora de 'Espejo Público' nos ha hablado durante el estreno del musical de Antonio Banderas, 'Company', en Madrid, en el que ha confesado qué significa realmente Ana Rosa para ella.

"Le tengo mucho cariño y la veo muy bien. Las dos éramos compañeras en Antena 3. Ella estaba en 'Sabor a ti' y yo estaba en esa época en Informativos y siempre me decía 'te voy a meter una mesa camilla en el plató para que cuentes tú las noticias, y años después fíjate... Pero tenemos una competencia sana y muy fomentada por parte de los medios" ha asegurado, desterrando el mito de su rivalidad.

Menos habladora se ha mostrado cuando le hemos preguntado por Íñigo Afán de Ribera, con el que mantiene una discreta relación desde el pasado verano. Así, y aunque reconoce con una sonrisa que está en una "etapa muy buena" y no tiene motivos para "quejarse", por el momento prefiere no confirmar que vuelve a estar enamorada: "¡Ay, esto ya no lo comento!". ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!