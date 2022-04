Susanna Griso se pronuncia tras el reencuentro del Rey Juan Carlos con sus hijas y sus nietos

MADRID, 18 (CHANCE)

Después de una Semana Santa en la que ha puesto tierra de por medio para cargar pilas de cara a su encuentro en el Palacio de la Moncloa con Pedro Sánchez, hemos pillado a Susanna Griso en el aeropuerto de Madrid regresando de unas vacaciones muy especiales con sus hijas en Miami.

Sin gota de maquillaje y cansada tras el largo vuelo, la presentadora de 'Espejo público' nos ha atendido con la amabilidad que la caracteriza y, como no podía ser de otro modo y amante de la actualidad como es, se ha pronunciado sobre el comentadísimo reencuentro familiar del Rey Juan Carlos en Abu Dabi con sus hijas Elena y Cristina, y sus nietos Juan, Pablo, Miguel e Irene Urdangarín, y Victoria de Marichalar.

"Que disfruten. Ya tocaba, pero no me hagas opinar de ese tema porque prefiero no decir nada" ha afirmado sonriente, sin 'mojarse' sobre si cree que este reencuentro familiar significa que el regreso del Emérito a España es inminente: "Que decida él cuando quiere volver. Ya no tiene limitaciones para hacerlo".

Y es que íntima amiga de la sobrina del monarca, María Zurita, Susanna confiesa que "prefiero no hablar por discreción", consciente de que cualquier palabra que diga al respecto se puede malinterpretar.

Feliz tras unos días en Miami con sus hijas Mireia y Dorcette, la periodista nos ha contado que este año han decidido dividirse y mientras las chicas de la familia han puesto rumbo a la ciudad estadounidense, su hijo Jan se ha quedado de procesiones en Málaga.