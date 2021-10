Susanna Griso no quiere hablar de Joaquín Güell

MADRID, 8 (CHANCE)

Hoy es un día muy especial para Susanna Griso, la presentadora de televisión cumple 52 años y lo ha hecho, como es habitual, en los platós de televisión donde derrocha profesionalidad cada vez que se pone delante de una cámara. Eso sí, también va a tener tiempo de celebrar su cumpleaños con las personas que la quieren y que le desean todo lo mejor en su vida.

Radiante de felicidad en su 52 cumpleaños, no nos ha querido comentar nada sobre su relación con Joaquín Güell: "Nada, nada. No voy a hablar de esto". La presentadora recibía por parte de su equipo un gran ramo de flores y confesaba como iba a celebrar un día tan especial: "Me voy de viaje, pero lo he celebrado previamente y lo iré celebrando en el puente, pero la celebración con amigas ya la he hecho". En cuanto a que deseo ha pedido: "Ay, pues mucho trabajo para todo el mundo, que deje ya el volcán de La Palma de complicar tanto la vida a los palmeros y alguna alegría que ya nos toca".

Y es que Susanna Griso fue portada este miércoles de la revista ¡HOLA! por protagonizar unas fotografías derrochando complicidad ocn el empresario, Joaquín Güell, con el que podría haber empezado algo más que una relación de amistad según podíamos intuir en dichas imágenes.

Independientemente de esta nueva ilusión, la presentadora está viviendo uno de sus mejores momentos personales y profesionales, muestra de ello es la felicidad que derrocha su rostro, sobre todo en un día tan especial como hoy.