Se suspende la sesión de las Cortes de CyL durante 15 minutos tras un enfrentamiento de Fernández (Podemos) Gallardo

VALLADOLID, 21 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente primero de las Cortes, Francisco Vázquez (PP), ha suspendido el Pleno durante 15 minutos tras un enfrentamiento del procurador de Podemos, Pablo Fernández, con el portavoz del PP, Raúl de la Hoz, y el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, quienes interpelaban al representante de la formación morada cuando éste estaba en el uso de la palabra.

En el debate sobre la toma en consideración de la modificación de la Ley de Senadores de Castilla y León Pablo Fernández ha defendido que la Comunidad "sufre" a un vicepresidente "que cobra 100.000 euros al año" sin "tener competencias" además de estar en las Cortes para "insultar a la gente", en referencia a la situación que se vivió ayer en el parlamento después de que García-Gallardo llamara "imbécil" al procurador de Ciudadanos, Francisco Igea.

Estas palabras provocaron que García-Gallardo interpelara a Fernández desde su asiento, lo que ha llevado a que el procurador de Podemos requiriera al vicepresidente de la Junta a que tome la palabra e intervenga "con valentía" ante el Pleno.

En ese momento Fernández ha pedido el amparo del vicepresidente de las Cortes, quien presidía en Pleno, y le ha afeado que PP y Vox están convirtiendo el Parlamento en una "cochiquera". "Ante un insulto el presidente no dijo nada, se puede insultar impunemente", ha lamentado el procurador de Vox en referencia al enfrentamiento entre Igea y García-Gallardo.

Ante estas palabras, el portavoz del PP, Raúl de la Hoz, ha increpado a Fernández para asegurar que lo que busca es un vídeo. "A mi no me hace falta un video", ha insistido el representante de Podemos, tras lo que ha advertido al responsable del PP que "no es nadie para mandar" ante su insistencia a que se centrara en el tema del debate.

No obstante, vicepresidente de las Cortes, tras instar a Fernández hasta en tres ocasiones a que se centrara en la cuestión, le ha invitado a abandonar la Tribuna. "Ahora sí", ha señalado el procurador de Podemos, "este es el presidente, tu no eres nadie", ha zanjado.

Sin embargo, tras esta situación y dada la algarabía que había en el hemiciclo se ha escuchado al vicepresidente de las Cortes referirse a los miembros de la mesa presentes para señalarles: "Estoy por suspender la sesión, estoy por suspender la sesión y reanudarla esta tarde, que se jodan".

Finalmente, Francisco Vázquez, asesorado por los letrados de la Cámara, ha optado por suspender el Pleno durante 15 minutos.

Al reanudarse la sesión el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, ha rogado "respeto" dentro del debate. "Creo que debe ser así y es bueno para todos, de lo contrario se tendrá que tomar las medidas correspondientes en base al reglamento".