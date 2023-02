Suspendidas las actividades por el Día de Baleares hasta el mediodía de este martes por la borrasca Juliette

El Comité Técnico, junto con la Conselleria de Deportes recomienda también la suspensión de entrenamiento y partidos este lunes y martes

PALMA, 27 (EUROPA PRESS)

El Comité asesor de los planes Meteobal e Inunbal, reunido este lunes, en sesión extraordinaria, por las distintas alertas activadas y en previsión de la evolución de la tormenta, ha acordado suspender Sa Fireta en Sa Feixina y las actividades por el Día de Baleares en el Paseo Sagrera, al menos, hasta el mediodía de este martes.

Así lo ha comunicado, en declaraciones a los medios, la consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, quien ha comunicado que, además, el Comité asesor, junto a la Conselleria de Asuntos Sociales y Deportes, ha recomendado a las federaciones deportivas la suspensión tanto de los entrenamientos como de los partidos previstos este lunes y martes.

Pues, ha apuntado, "lo más crudo de la borrasca se prevé que ocurra hasta el martes mediodía". "No preocupa solo la situación meteorológica de esta noche y de esta madrugada, sino también, de este martes, debido a que por la mañana podrían producirse placas de hielo y bolsas de agua".

En estos momentos, ha detallado la consellera, "está nevando de manera importante en la Serra de Tramuntana, pero también en la zona del Llevant y Migjorn de Mallorca, abarcando incluso un poco del Pla de la isla".

Además, está lloviendo de manera intensa en algunos puntos, lo que hace que aumente la preocupación por los caudales de los torrentes, "especialmente", ha dicho, "los de la zona de Manacor, Artà y Sant Llorenç" pero, también, ha precisado, "los del Pla de Campos, debido a que aún no está la monitorización hecha".

Por este motivo, ha reiterado la petición de "mucha precaución" a la ciudadanía. "Pedimos que se eviten desplazamientos innecesarios, hasta que la situación se normalice. No es el momento de ir a ver la nieve, porque puede ponerse en riesgo no solo la vida propia, al no tener coches preparados para carreteras con hielo y nieve, sino también la del resto. Y eso es precisamente lo que se quiere evitar", ha subrayado.

"En estos momentos", ha continuado explicando la consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, se está en contacto permanente con los ayuntamientos afectados tanto por las nevadas, como por las subidas de los caudales de los torrentes".

Precisamente, en este sentido, ha querido enviar un mensaje de tranquilidad a los vecinos de la zona del Llevant y del Pla de Campos, la más afectada, cabe recordar, por la subida de los caudales de los torrentes, asegurando que "hay capacidad de poder avisar antes de que se produzcan las inundaciones, porque no se prevén que estas sean repentinas". "No estamos hablando de torrentadas", ha reiterado.

Así mismo, ha asegurado que la "prioridad" del Comité asesor de los planes Meteobal e Inunbal "es que todos los municipios de Mallorca tengan al menos una carretera abierta entrada y salida, para que ninguno quede aislado".

Finalmente, respecto al suministro de luz, Garrido ha informado de la caída de un poste eléctrico en Valldemossa. Así, ha reconocido que "en la zona afectada, hasta que no se arregle, puede haber esta incidencia". Si bien, ha matizado que "en términos generales, la situación es de normalidad y el suministro está garantizado".

Este martes, está prevista una nueva reunión del Comité asesor de los planes Meteobal e Inunbal para analizar cuál es el estado de la situación y tomar las decisiones que correspondan.