Sydney Sweeney, una de las caras más destacadas del nuevo Hollywood, abre su corazón

MADRID, 21 (CHANCE)

Sydney, de 23 años, lleva una década en la industria cinematográfica y se ha convertido en una de las protagonistas de lo que los críticos llaman "El nuevo Hollywood". La intérprete debutó en el cine con tan solo 13 años y, tras un largo tiempo de lucha, se hizo con un hueco en algunas de las ficciones más interesantes e importantes de la última década: Todo es una mierda, The Handmaid's Tale, Grey's Anatomy, Pretty Little Liars, Once Upon a Time in Hollywood, Clementine... Estos son algunos de los temas de los que ha hablado para la revista GLAMOUR España:

Sobre el papel que la ha lanzado a la fama mundial, Cassie de Euphoria

Se trata de un papel al que le tiene mucho cariño. "Cassie está muy cerca de mi corazón y realmente quería que tuviera muchas capas y complejidades. El proceso de creación de su historia (su vida) fue el más ingenioso en el que he tenido que sumergirme... Me imaginé a Cassie como una obra de arte. A veces, la obra de arte se ve como una cosa, pero una vez que te acercas y comienzas a estudiar las pinceladas o los cambios de color, ves otra distinta", confiesa.

Sobre su trabajo con Quentin Tarantino y su papel en Once Upon a Time in Hollywood

La actriz cuenta a Glamour el riguroso proceso de selección que tuvo que pasar y cómo fue la experiencia de trabajar junto a Quentin Tarantino. "Fue un proceso de audición muy intenso en el que Quentin Tarantino estuvo muy involucrado, así que estaba orgullosa de mí misma por haber sido capaz de llegar al punto de estar en la misma habitación que él. El rodaje casi no parecía real, habían reconstruido Spahn Ranch, no nos permitían tener nuestros teléfonos y simplemente corrimos descalzos por el set como si realmente viviéramos allí. Tarantino es un gran narrador de historias y simplemente absorbimos todo lo que pudimos de él", declara.

Sobre su proyecto con Camila Mendes y Bad Bunny

Otro de sus trabajos es el drama American Soul, junto a Pete Davidson, Camila Mendes, Bad Bunny y Offset. "Es una película muy divertida y un papel diferente para mí. También soy una gran fan de las zapatillas, si no estoy en una alfombra con tacones, lo más probable es que me encuentres con mis Nike Air Force 1", reconoce.