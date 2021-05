Sylvia Pantoja, hundida tras sacarle el nombre de Isabel Pantoja en 'Supervivientes'

MADRID, 20 (CHANCE)

Sylvia Pantoja parece que está viviendo uno de los momentos más duros en 'Supervivientes 2021', sobre todo después del enfrentamiento que ha tenido con Omar Sánchez en el que este, enfadado porque no le eligiera para disfrutar de la barbacoa, le decía que estaba en el concurso por ser 'familia de' ya que nadie le quería... unas palabras muy duras que hicieron que la concursante se derrumbara por las noche.

"Yo no quiero que se mezcle más el tema familia, soy la primera que estoy calladita y quiero que se me juzgue como concursante, pero no me gusta que me pongan esa etiqueta siempre de falsa y de que no canto... es que no me parece justo" decía la concursante en la palapa.

"Tú sabes que he estado muchos años callada, tú lo sabes Jorge, he tenido oportunidades para hablar, pero solamente he agarrado una, he ido a hablar de mi vida, de una persona que es de mi sangre. Ahora estoy aquí en 'Supervivientes' y no tiene nada que ver con familia ni con el mundo de la canción" le seguía explicando a Jorge Javier Vázquez cuando le preguntaba si le había afectado todo lo que se había dicho de ella.

Lara ha aprovechado el directo de la gala para pedirle disculpas porque asegura que ella también se ha metido con ella recriminándole que se sentase en 'Cantora: la herencia de envenenada' para hablar de la vida de Isabel Pantoja y no de la suya... parece ser que después de una conversación con ella se ha dado cuenta que no habló de la cantante, sino de sus vivencias.

Pero este no ha sido el único enfrentamiento que ha tenido la concursante porque había sido castigada junto con Lara y no podían salir de un recinto de la isla, pero por la noche Sylvia necesitaba desahogarse y se fue a llorar a la orilla del mar... algo que desató otro enfrentamiento con todos sus compañeros liderado por Omar, que le ha declarado la guerra a la cantante.