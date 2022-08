Sylvia Pantoja manda un mensaje a Isabel Pantoja: "Que le vaya muy bien, pero que a mí mejor"

MADRID, 13 (CHANCE)

En uno de los mejores momentos de su vida a nivel profesional, Sylvia Pantoja vuelve a los escenarios para actuar en la gala de 'Radiolé' en Leganés.

La cantante ha aprovechado su último concierto para recordar a Chiquetete, quien reconoce que es la persona que más le apoyó en su carrera y le dedica la canción 'Esta cobardía': "Es un pequeño homenaje a una persona que ha sido de las más importantes de mi vida y que, gracias a esa persona, yo estoy en un escenario".

También ha querido recordad que tiene derecho a utilizar el apellido Pantoja a pesar de que haya gente que vaya en su contra: "Porque siempre digo y reivindico, para todos aquellos y malas lenguas que dicen que yo me cuelgo del apellido, cuando el apellido es mío, lo tenga de segundo, de tercero o de cuarto".

Sylvia Pantoja defiende que no volverá a hablar de Isabel Pantoja en ningún plató porque ya dejó todo dicho: "No dije lo que tenía que decir en su día. Di un golpe en la mesa para decir lo que dije, fue verdad, fue mi vida y lo que pasó con ella y ya está. No voy a ir de plató a plató como se pensaba mucha gente, que yo me había subido a un escenario para hablar de ella. No, voy a hablar más de ella".

La prima de Isabel Pantoja asegura que su apellido solo le sirvió al principio de su carrera como tarjeta de visita pero no ha conseguido nada más: "Ni una cosa ni otra, la verdad. Al principio si es una tarjeta de visita pero cuando no estás respaldada por la familia realmente".

Además, no duda en volver a recalcar que fue Chiquetete el que le ayudó y apoyó en todo momento: "Eso lo quiero dejar muy claro para esa gente que piensa que yo me aprovecho de un apellido cuando el apellido es mío, lo tenga de primero o de segundo. Yo soy Pantoja, le pese a quien le pese. Y sobre todo, de condición, que es lo importante".

Tras las polémicas declaraciones que hizo sobre su prima de Isabel Pantoja, hemos querido saber su opinión respecto al cierre del club de fans de la cantante, a lo que ha preferido guardar silencio. Sobre el discurso de su prima en el orgullo de Madrid, tampoco ha querido hablar, pero al preguntarle si le desea lo mejor, responde: "Que le vaya muy bien pero que a mí mejor".

En cambio, reconoce que a su prima Isa le guarda un cariño especial: "La he visto pocas veces, la he visto en televisión y he coincidido con ella y le tengo cariño". Sylvia Pantoja desvela que recientemente ha quedado con Kiko Rivera para conocer a su mujer e hijos y confiesa que quiere retomar su relación con él y ser más cercanos el uno con el otro: "Totalmente. Yo se lo he dicho 'te tengo un cariño muy especial porque, desde chiquitito, te he tenido en brazos cuando tenía 14 añitos'".

Confiesa estar soltera y con ganas de dejar de encontrar el amor de nuevo: "Ya estoy aburrida de estar sola". Tras pasar los últimos años viviendo en México, regresa a España por motivos profesionales: "He estado ocho años viviendo en México, que voy y vengo. De concierto, en promoción y muy bien".