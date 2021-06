Sylvia Pantoja pierde la batalla con Palito y Lola y se convierte en la expulsada definitiva de 'Supervivientes'

MADRID, 8 (CHANCE)

Tras un concurso polémico en el que protagonizó más de un rifirrafe y enfrentamiento, Sylvia Pantoja confesaba el pasado jueves su intención de comenzar de cero con todos sus compañeros y vivir la aventura de una manera diferente si se salvaba de la nominación. Sin embargo, la audiencia no le dio tiempo, decidiendo que ella fuese la expulsada, poniendo rumbo a 'Playa destierro' y reencontrándose con Lola y Palito Dominguín para vivir sus últimos - o no - momentos en el reality.

Unos días en los que Sylvia ha mostrado su cara más alegre y positiva, compartiendo risas y buenos momentos con sus compañeras - con las que no se sorprendió demasiado al reencontrarse puesto que Sandra Pica ya les había 'insinuado' que podría haber un 'palafito' paralelo con alguno de los expulsados - y confesando sus ganas de seguir en el concurso dando lo mejor de sí misma.

El vídeo del día Las ejecuciones sobre viviendas habituales suben un 84%

hasta marzo

Sin embargo, Palito y Lola se han hecho tan fuertes en 'Playa Destierro' que no hay quien pueda con ellas y, una semana más, han ganado la batalla al recién llegado, convirtiéndose Sylvia en la sexta expulsada definitiva de 'Supervivientes' tras Antonio Canales, Marta López, Alexia Rivas, Agustín Bravo y Valeria Marini.

"Ha sido una experiencia muy dura pero también muy bonita", confesaba Sylvia en su despedida, asegurando que los días vividos con Palito y Lola han sido "los mejores" de su concurso. "Sois divinas, ganadoras. Tienen dos corazones tan puros que merecen ser ganadoras las dos. Aquí he tenido una paz que no he tenido en todo el concurso", ha afirmado la artista, feliz de haber puesto de esta manera el broche a su aventura, antes de poner definitivamente rumbo a España.