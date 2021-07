Sylvia Pantoja no pierde la esperanza de recuperar el contacto con su primo Kiko Rivera

MADRID, 14 (CHANCE)

En un gran momento profesional y personal tras su paso por 'Supervivientes', Sylvia Pantoja se reencontraba este lunes con su gran enemiga durante el reality, Lara Sajén, con quien mantuvo un tenso tira y afloja lleno de discusiones durante su aventura en Honduras.

Feliz porque el público la haya podido conocer realmente al margen de los desencuentros que ha protagonizado con diferentes miembros del clan Pantoja - como su prima Isabel, Anabel Pantoja o Kiko Rivera - en los últimos años, la artista, que confiesa "no tener dobleces ni papeles" tiene con Lara la misma relación "dentro que fuera" del reality. "Si hubiese sido más falsa quizás hubiese durado más", sostiene, asegurando que se siente orgullosa de su concurso y lanzando una pulla a la argentina: "Me siento orgullosa. Mira, más vale salir a tiempo y salir con una imagen que no salir más tarde y que la gente te cale siendo una falsa".

Tras su expulsión de 'Supervivientes' Sylvia mandó un mensaje públicamente a Kiko Rivera, en un delicado momento por la guerra que mantiene con su madre, y le dijo que estaba ahí para lo que necesitase. Una mano tendida que, sin embargo, no ha tenido respuesta por parte del hijo de Isabel Pantoja, aunque su prima no tira la toalla. "No pierdo la esperanza" asegura, convencida de que tarde o temprano retomará su relación con el marido de Irene Rosales.

Hablando de la sevillana, Sylvia no tenía ni idea de que hubiese abandonado la televisión, pero cree que "su decisión es respetable, aunque no creo que tenga que ver con las críticas por el enfrentamiento de Kiko e Isabel, pero si le está afectando es respetable". "A mí Irene me cae muy bien, no la conozco de nada, pero me cae muy bien y la veo muy coherente. Le ha venido muy bien a mi primo, la verdad, confiesa.