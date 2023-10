Sylvia Pantoja no quiere saber nada de la familia Pantoja

MADRID, 22 (CHANCE)

Este fin de semana se han celebrado los Premios Radiolé y allí hemos visto a Sylvia Pantoja, una de las galardonadas por su trayectoria profesional encima de los escenarios. La artista no dudó en hablar con los medios de comunicación que cubrieron el evento y, como era de esperar, su rostro cambió cuando se le preguntó por su prima, Isabel Pantoja.

"Muy bien, muy ilusionada, la verdad es que recibir un premio siempre es muy importante, ¿no? Y te da una alegría inmensa, es como un reconocimiento a tu carrera que bueno, que se agradece muchísimo" nos confesaba la cantante tras recibir el premio, que se lo dedicaba a "mis padres, que ya unos años que no están conmigo y como he dicho estarían orgulloso de estar ahí sentaditos mirándome y viendo cómo su hija no ha tirado la toalla ni la tirará".

Sylvia dejaba claro que el apellido 'Pantoja' ni ayuda ni perjudica en su carrera, ya que todo lo que ha conseguido ha sido gracias al esfuerzo que ha realizado durante todos estos años: "Yo lo único que sé es que para bien o para mal sigo aquí, tengo un apellido pero yo creo que soy algo más que un apellido".

También le preguntábamos si le preocupa el estado de salud de Isabel Pantoja y nos dejaba claro que a ella, lo único que "me preocupa es que mi carrera siga adelante, mi familia a la que quiero siga adelante y ya está".

Además, la artista evitaba pronunciarse sobre la boda de Isa y Asraf: "no voy a opinar, lo siento" y, con la misma actitud, huía de la prensa al preguntarle por las informaciones que dicen que la tonadillera ha dicho que quiere morir sola: "No voy a contestar".