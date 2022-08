El talento interpretativo de John Malkovich, un plan único (y efímero) para este 11 y 12 de agosto en Madrid

El actor representa en Conde Duque el drama "The Infernal Comedy. Confesiones de un asesino en serie", basado en la historia real del homicida convicto Jack Unterweger

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

¿Agosto en Madrid mientras muchos de tus contactos se encuentran de vacaciones en la playa? Pues tenemos una gran noticia para ti en forma de planazo de los que suceden en contadas ocasiones. Y es que el prestigioso actor estadounidense John Malkovich estrena en el Conde Duque, en el marco del festival 'Veranos de la Villa', la obra 'The Infernal Comedy. Confesiones de un asesino en serie'.

Un drama que el protagonista de 'Las amistades peligrosas' interpreta con la compañía de dos sopranos y una orquesta barroca, y que está basado en la historia real del homicida convicto Jack Unterweger (1950-1994). Un asesino en serie - mató a 11 prostitutas en diferentes ciudades - que fue encarcelado e indultado y que de una forma sorprendente y poética decidió dejar su confesión por escrito antes de suicidarse.

El actor, reconocido por ponerse en la piel de hombres malvados, ha reconocido que ha establecido "una especie de hermandad" con los personajes que ha interpretado, principalmente con el de Unterweger, "la asociación más duradera" que ha tenido sobre los escenarios.

Además, Malkovich ha destacado que 'The Infernal Comedy. Confesiones de un asesino en serie' tiene algo que no tienen otras obras que ha interpretado, como "el componente musical y la potencia que tiene esta música". "La sensación es como si te golpeara una casa en movimiento. Tienes que rendirte a la música, dejar que te arrolle y ver cómo abordarlo. Supone una experiencia única, es algo que he disfrutado muchísimo y puedo definir como algo muy único", ha asegurado, invitando a todos los madrileños a asistir a Conde Duque para comprobarlo por sí mismos.

Un espectáculo único y efímero, puesto que los madrileños solo podrán disfrutar del talento de John Malkovich este jueves 11 y este viernes 12 de agosto, dos únicas fechas de 'The Infernal Comedy. Confesiones de un asesino en serie' en la capital.