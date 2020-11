Tamara, exnovia de Kiko Rivera: "En esa familia no ha habido comunicación en la vida"

MADRID, 7 (CHANCE) Las declaraciones de Kiko Rivera esta semana en Lecturas ha resucitado personajes que teníamos olvidados completamente. Una de ellas es Tamara García, exnovia del dj, que a pesar de haber tenido una relación sentimental de solo meses, fueron muy intensos e incluso la madrileña convivió con él en la casa que la cantante tenía en La Moraleja. Por eso, nos ha mostrado su más sincera opinión sobre la polémica que hay entre madre e hijo: "Ella es muy artista y eso lo sabe todo el mundo, ella es así. En esa familia no ha habido comunicación en la vida, vamos a tener que hacer terapia" ha confesado la expareja de Kiko Rivera. Y es que a pesar de no tener ningún tipo de relación con el dj, Tamara está de su lado y no duda en mandar un mensaje muy directo a Isabel Pantoja: "Pues que se baje los pantalones y vaya dónde tiene que ir, que vaya a verlos. Que se baje al parque con sus nietas. Qué más da que la vea la gente, si ya sabemos que eres artista. El primero te mirarán, el tercero lo verán tan normal que te dirán hola. Pero si está encerrada en el bunker, pues no".

En cuanto a Irene Rosales, que está recibiendo críticas porque, según algunos medios, la cantante le echa la culpa a ella del distanciamiento con su hijo, confiesa que: "La pobre se está comiendo todo y que encima la echen la culpa. Para mi Irene es una santa. Se lo está comiendo todo, pero ahí no solo se lo tiene que comer ella, se lo tiene que comer más gente".