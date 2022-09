Tamara Falcó aclara por fin qué hay de cierto en su compromiso con Íñigo Onieva

MADRID, 15 (CHANCE)

Después de un verano muy especial ha podido "desconectar totalmente" y disfrutar de su familia y amigos, y en el que se ha convertido en protagonista por la noticia de su compromiso matrimonial con Íñigo Onieva, Tamara Falcó ha reaparecido en la presentación de la nueva colección de Tous y se ha pronunciado por fin sobre los rumores de boda con el que no duda en definir como el hombre de su vida.

"No confirmamos el compromiso" ha aclarado, asegurando que aunque la periodista que dio la noticia de su supuesta pedida de mano en el palacio El Rincón tiene "muchos datos", "hay que preguntar cuándo sucedió porque yo no he estado allí cuando sucedió". "Hay que preguntarle a Íñigo" ha añadido, deslizando que quizás sea su novio el que tenga que explicar por qué se ha filtrado su compromiso ¿antes de tiempo?

En cuanto a cómo se imagina su boda, Tamara lo tiene todo pensado y revela que le encantaría que fuese en el palacio que heredó de su padre, rodeada de amigos, familia... "Muy romántica, y mis amigas llorando pero yo no porque sino no estoy mona en las fotos" confiesa entre risas.

Sin confirmar si finalmente pasará por el altar en 2023, la hija de Isabel Preysler sí se ha mostrado más contundente a la hora de desmentir los rumores de embarazo, admitiendo que le parecen "un poco insultantes" aunque los prefiere a los de ruptura e infidelidad que han perseguido a su relación desde que comenzó a finales de 2020: "Normalmente me viene una vez de una y otra de otro".

¿Le gustaría ser mamá algún día? Tamara no lo duda un segundo y admite, con una gran sonrisa, que "sí claro". Sería el colofón al momento tan dulce que está atravesando, y en el que la suerte le sonríe no solo a nivel personal sino también profesional.

A su faceta de diseñadora de moda, colaboradora de televisión, imagen de diferentes marcas, chef e incluso escritora de su propio libro de recetas, se une el éxito de su docuserie en Netflix, 'La Marquesa', que confiesa que no se esperaba y que, adelanta, podría tener una continuación: "Tengo la reunión la semana que viene a ver si hacemos una segunda temporada, poquito a poquito".

Además, y afectada por la muerte de la Reina Isabel II - "es como si perdieras a alguien que parece que conoces" señala - ha querido mostrar su apoyo a Carlos III como nuevo monarca británico asegurando que es "un señor elegantísimo, ha tenido un gran ejemplo con su madre y yo creo que lo va a hacer muy bien".

Por último, Tamara ha aplaudido la labor de la Reina Letizia y, asegurando que lo está haciendo muy bien porque no debe ser fácil el papel de Reina, ha querido desearle "lo mejor" en su 50 cumpleaños.