Tamara Falcó acude a 'El Hormiguero' en muletas

MADRID, 4 (CHANCE)

Tamara Falcó ha estado este jueves en 'El Hormiguero' y como de costumbre, nos ha vuelto a sorprender... y ha sido al principio del programa, ya que cuando todos sus compañeros protagonizaban el baile de inicio, ella se dejaba ver sentada en un taburete con su perra Jacinta cogida en brazos. No ha sido hasta segundos más tarde cuando el propio Pablo Motos ha desvelado que la Marquesa de Griñón ha sufrido una caída y que tenía el pie en reposo.

Una vez en la tertulia, la hija de Isabel Preysler ha acudido a su silla con muletas y sin perder el sentido del humor: "soy nueva con las muletas". La colaboradora de televisión ha explicado que "venía corriendo a la tertulia y como me gusta llevar los zapatos un poco grandes y me he caído".

"Es mi primer esguince" confesaba Tamara dando paso a Juan del Val, que se ha considerado todo un experto en esto de fracturas ya que contabiliza unas 17 escayolas puestas en toda su vida. De hecho, ha recordada un día que le quitaron una de la pierna y horas más tarde acudió al mismo centro de salud a que se la pusieron en el brazo.

"No creo" respondía Tamara cuando Pablo le decía que a lo mejor le ponían escayola, de hecho ha confesado que cree que se lo van a recolocar y que todo quedará en un susto que sufrido en la tarde de hoy. Eso sí, la colaboradora no se ha mostrado apenada, aunque quizás eso se debía a que estaba acompañada por su mascota, a quien ha cogido y ha tenido en brazos durante toda la tertulia.