Tamara Falcó y Boris Izaguirre, distanciados: "La he provocado. Tenemos que solucionarlo"

MADRID, 24 (CHANCE)

Las duras palabras que Boris Izaguirre dedicó hace unas semanas a Tamara Falcó en 'El País' tras sus comentadísimas declaraciones sobre la sexualidad en el Congreso de las Familias en México - "En una suerte de esfuerzo mancomunado conseguimos alejarla del engañoso Íñigo Onieva. Ahora deberíamos repetir esfuerzo para alejarla de esa ideología odiosa que la rodea" escribía el venezolano - parecen haber creado una profunda brecha entre la socialité y uno de sus mejores amigos.

Y es que después de admitir que estaba arrepentido por su "regañina pública" a la marquesa de Griñón y reconocer que tenía que haber hablado con ella en privado antes de censurar unas declaraciones que en ningún caso iban dirigidas al colectivo LGTBI - como aclaró Tamara, dejando claro que no es homófoba y que con el peligro de las diferentes sexualidades se refería a su exnovio - ahora Boris revela su distanciamiento de la hija de Isabel Preysler.

"El malentendido ha creado una herida y está ahí. Yo no la tengo pero creo que la he provocado. Personalmente me molesta muchísimo y tenemos que tranquilizarlo, yo el primero, porque con el tiempo podrá solucionarse ya que para mí Tamara es muy amiga y querida. La conozco desde que tiene 19 años y la he visto crecer" reconoce afectado.

Por ello, y a pesar de la brecha abierta entre ambos, Boris está convencido de que arreglarán las cosas y desvela que el primer paso para ello es llamar a la diseñadora para felicitarla personalmente por su cumpleaños tras sus exóticas vacaciones en Maldivas.