Tamara Falcó confiesa cuál es realmente su relación con Esther Doña

En uno de los mejores momentos de su vida a nivel profesional, Tamara Falcó reconoce que su familia está pasando un bache complicado ya que a la muerte de su padre, Carlos Falcó, le han seguido la de su cuñado Jaime Carvajal y la de su tío Fernando Falcó hace tan solo unos días. Exprimiendo al máximo esta etapa televisiva en la que la hija de Isabel Preylser nos ha mostrado sus habilidades en los fogones, en esta ocasión Tamara fue la gran protagonista de un 'show cocking' junto a los Hermanos Torres.

Te he visto muy interesaba, las preguntabas si está reñido el comer sano con el comer rico.

Sí, parece que comer rico y sano es complicado pero cada vez nos cuidamos más y es verdad que no está reñido. Me han interesado mucho por sus platos porque se nota que es gente que se cuida. ¿En casa coméis de todo? En casa comemos absolutamente de todo. Es verdad que mi madre siempre ha tomado bastantes verduras y el gustan las carnes más melosas. A mí un buen filete a la plancha me encanta. Siempre hay preferencias pero comemos absolutamente de todo.

A tu madre no le gusta nada la cocina.

No. La cocina es algo que te tiene que gustar, es muy sacrificado y si no te gusta todo corta o quema, es complicado. Ahora mismo estoy relegada a ese departamento y hago lo que puedo, son muy exigentes.

Tienen buen paladar.

Tenemos cocinara en casa, ella tiene los gustos de todos tomados y bien. Estamos a punto de terminar la renovación de la cocina y estoy deseando poder invitar a amigos y hacerlo como me gusta a mí.

La cocina la has elegido tú, te has encargado tú.

Si, Porcelanosa y después teníamos un equipo de interiorismo que nos han ayudado mucho. Yo lo he dirigido casi todo.

Además explicabas que querías cristalera para que puedan ver cómo cocinas.

Exacto, una de las cosas que me gusta mucho de las cocinas modernas es que se pueda ver. Es un arte, es muy complicado pero muy bonito de ver, era una de las cosas que me gustaba incluir.

Tamara acabas de ser nombrada por la Pontificia como 'Embajadora de la Cultura del encuentro' en España.

Me encanta, es la única fundación que ha existido fundada por un Papa, lo que hacen por los jóvenes es maravilloso, os puedo contar historias de vidas que realmente cambian y a mí me encanta que me hayan escogido para poder poner mi granito de arena.

Quieren apadrinar el trabajo de jóvenes que buscan una educación con sentido. Qué valores habría que promover entre la juventud.

Es una buena pregunta, encontrar sentido a las cosas es complicado, es algo que se aprende. Para mí los valores vienen de Dios, de las escrituras, después evidentemente de todo lo que tiene que ver con el amor, la iglesia* eso es dónde yo encuentro el sentido al día a día. Eso hay que trasmitirlo después a acciones. No vale con que se quede en instrucciones, hay que trasmitirlo. Se resume en Amor a Dios sobre todas las cosas y amor al prójimo como a ti mismo.

Destacan tu capacidad para conectar con el público joven y trasmitir valores de esperanza. ¿Te sientes así? Me hace mucha ilusión porque ahora estoy sentada en un restaurante y vienen niñas de seis o nueve años y me dicen que me siguen. Me hace muchísima ilusión. Si les sirvo de ejemplo, feliz de hacerlo, me da un poco de vergüenza pero me alegro de que les haya servido.

El próximo 12 de noviembre te conviertes en Marquesa de Griñón, imagino que con ganas.

Aún no me atrevería a decirlo, ¿es el 12? Ni si quiera lo sabía pero me lo estaba preguntado.

Imagino que con ganas de que llegue ese día y cumplir la voluntad de tu padre.

Si, ojalá será todo tal cual. Me haría mucha ilusión llevar el nombre por el que se le conocía, para mí es todo muy emotivo y una gran responsabilidad al mismo tiempo.

Tu padre decía que el título era como una encina milenaria.

Sí. ¿Cómo piensas seguir el legado? Cada uno tiene que hacer las cosas como él cree. Mi padre me ha trasmitido unos valores muy buenos y yo soy mi propia persona, yo voy a aportar eso que nos diferencia a cada uno y espero dejarlo en tan buen estado como me lo han dejado a mí. O mejor, como dice mi madre, cuando te prestan algo lo tienes que devolver mejor. ¿Cómo llevas el fallecimiento de tu padre? Es verdad que te quedas huérfano de alguna forma, de padre o de madre. Mi tío Miguel siempre decía que cuando se murió su madre tenía 65 años, había sido Ministro pero se sentía huérfano. Al final es un poco así. Son irremplazables, son figuras que siempre han estado para ti y se me hace raro. Primero está la parte de shock, luego pasa el tiempo y hay muchas cosas que echas de menos de él. Doy gracias porque he tenido un padre estupendo, al final me consuela saber que ha sido un hasta luego, no un adiós. Mi fe me ayuda muchísimo, rezo y hablo con él pero claro que le echo de menos.

Con esto del Covid tampoco habéis podido hacerle ese homenaje. Finalmente lo haréis.

Si, la misa funeral hay que hacerla sí o sí. Nosotros hicimos un pequeño responso en familia pero es verdad que mi padre tenía un montón de amigos y seguro que se querrán acercar. La situación es la que es y evidentemente la salud es fundamental, tendremos que tener un poco de paciencia pero hacerlo claro que lo tenemos que hacer.

La mujer de tu padre, Esther Doña, ha dicho públicamente que no recibió el pésame de tu parte. Quieres hacer alguna aclaración.

Eso de que no se le avisó, ¿De qué? Que no le habíais avisado de que se iba a hacer un homenaje, que no tenéis una relación fluida los hijos con ella.

No es lo mismo cuando eres un niño y la nueva pareja de tu padre o de tu madre te pilla conviviendo con ellos, que cuando eres un adulto. En mi caso tenía 35 años cuando se pusieron a salir, mi relación con Esther ha sido poquita y es verdad que por mi vida el tiempo que pasaba con mi padre lo quería pasar con él, teníamos los dos agendas muy complicadas. Realmente el vínculo que nos unía era mi padre. Desafortunadamente ese vínculo ha desaparecido, no tenemos mayor relación pero no por nada en especial, es que nunca la hemos tenido.

No es algo de ahora.

No. No sé por qué le puede llegar a sorprender y además claro que le habríamos avisado si se hubiera celebrado la misa funeral pero como estábamos todos pendientes de fechas, no podíamos confirmar* la verdad es que yo ni si quiera hablo con Esther, nunca he mantenido un contacto ni cuando estaba mi padre vivo. Yo imaginaba que Xandra era la persona que le avisaría pero es que no se ha dado. Han sido meses complicados, Xandra también ha perdido a su marido y no estaba pendiente de la misa funeral, para nada ha sido adrede. Yo con todo el respeto, es la mujer con la que mi padre decidió pasar los últimos años de su vida y por eso le debo respeto pero de ahí a que tengamos una relación íntima de amigas es que no se ha dado.

A la dolorosa pérdida de tu padre, se suma la de tu cuñado y la de tu tío Fernando. ¿Cómo está la familia? La verdad es que son momentos complicadísimos.

Es un año muy duro.

Es un año muy muy duro para nosotros en ese aspecto. La verdad es que quiero agradecer a la prensa porque es verdad que han estado muy cariñosos en todo momentos, se nota que en estos momentos ha habido un respeto pero son momentos muy complicados.

Tendrás miles de recuerdos con tu tío, ¿Cuál destacarías de él? Mi tío no solamente era mi tío, era mi padrino. La verdad es que no sé, se te hace raro. Que no me vaya a volver a llamar ni nada se me hace raro* Todo está lleno de contrastes, vuelves a ser tía. ¿Cómo está llevando tu hermana el embarazo? Divinamente bien, está en Kazajistán, creo que Fernando se le está dando fenomenal el torneo y mi hermana tiene unos embarazos estupendos, no para de dar botes de un país a otro y la verdad es que muy bien. Mi sobrino encantado porque le encanta un aeropuerto. Deseando que vuelvan y dé a luz en España, tenerlos un poquito aquí, que no dure mucho, ella al mes se recupera y se va. ¿Cómo eres como tía, consentidora? Bueno, yo creo que ahora mismo es imposible no consentirle. Se te cae la baba con él, es gracioso y posiblemente lo diga porque sea mi sobrino pero creo que no, realmente es así, es maravilloso Miguel. Es normal que sea consentido aunque en casa lo de la educación prevalece. ¿Te gustaría ser madre? Sí, siempre lo he dicho, me encantaría formar una familia si encontrara la persona adecuada. Yo eso sí que lo veo pero bueno, tranquilamente. ¿Cómo estás disfrutando esta etapa televisiva con 'El Hormiguero', de colaboradora? La verdad es que esta etapa televisiva que se ha dado es toda una sorpresa pero la estoy disfrutando muchísimo, la tele me gusta, me gusta trabajar en equipo, me gusta la adrenalina de estar en un programa en directo, me caen bien mis compañeros, tengo mucha suerte de formar parte de 'Sieteymedio' que es la productora de 'El Hormiguero'. He tenido unos proyectos muy buenos y estoy contenta, estoy feliz.

A la gente le gusta mucho tu naturalidad, ¿Te has llevado alguna regañina en casa? Sin parar, regañinas sin parar pero es verdad que también mi madre es muy perfeccionista, mi agente también, me dicen pero cómo puedes decir eso, va pidiendo luego que se editen cosas que digo pero creo que se puede decir cualquier cosa siempre y cuando no seas hiriente, lo que me libra es que no lo digo nunca intentando hacer daño.