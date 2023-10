Tamara Falcó confiesa qué pensaría su padre, Carlos Falcó, de Íñigo Onieva

MADRID, 19 (CHANCE)

En un momento de su vida en el que no para de cosechar éxitos a nivel profesional, Tamara Falcó protagoniza la última entrega de 'El Musical de tu vida' de la mano de su presentador Carlos Sobera. Feliz al hacer un recorrido por toda su vida, la Marquesa de Griñón recibió algunas sorpresas durante el programa y es que pudo hablar con su hermano Julio José al que está muy unido, pereo también recibió un mensaje muy especial de su ya marido, Íñigo Onieva."Suerte que os ha cogido el teléfono a vosotros, porque a mí nunca", bromeó Tamara sobre la llamada de su hermano. "Nunca me regala nada y siempre se sale del grupo de WhatsApp familiar... Yo, venga a meterlo" reveló la diseñadora dejando patente la maravillosa complicidad que existe entr ellos a pesar de la distancia: "Nos llevamos muy bien desde pequeños, Julio es vida".Feliz y enamorada de Íñigo Onieva con el que contrajo matrimonio el pasado 8 de julio en 'El Rincón', Tamara no pudo evitar emocionarse al recordar a su padre, el fallecido Marqués de Griñón, con el que estaba muy unido. Cuando le preguntan su Carloss Falcó habría aceptado al empresario como yerno Tamara muestra su lado más sincero una vez más: "Mi padre era una persona que creía mucho en el critero de cada uno, creía mucho en el amor, no sé quién hubiera elegido mi padre para mí pero sí sé que me hubiera apoyado en cualquier decisión que hubiera tomado".