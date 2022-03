Tamara Falcó a corazón abierto

MADRID, 9 (CHANCE)

Tamara Falcó está viviendo uno de los momentos más especiales de su vida: enamorada y recogiendo éxitos en el terreno profesional. Este miércoles ha presentado su primera colección de joyas para TOUS y lo ha hecho con una sonrisa en su rostro. Una colección que refleja la personalidad y el estilo de nuestra protagonistas, ya que para su elaboración la influencer ha viajado a través de sus recuerdos, experiencias y emociones.

Hablamos con ella y Tamara confiesa estar: "Encantada, tampoco es tan nueva porque la sacamos en noviembre, pero la familia Tous lo hizo fenomenal, se agotaron las existencias y ya han llegado de nuevo a la tienda, así que estamos encantados", una colección que tuvo un éxito bestial hace unos meses, pero que hasta hoy no se ha presentado. De hecho, la influencer nos ha desvelado que fueron los regalos para todas las mujeres de su familia en Navidad: "Han sido mis regalos de Navidad y son unas privilegiadas porque era súper difícil de conseguir".

Cuando le preguntamos a Tamara por las joyas que tiene en su vida, no duda en decirnos que: "Evidentemente mi familia, están siempre para apoyarme" pero no se olvida de Íñigo Onieva: "al final encontrar a alguien con el que te lleves bien, no quiere decir que no discutamos... es que en Disney no discuten, pero es una maravilla. Nos gustan las mismas cosas, ir a restaurantes juntos, él es súper familiar, los fines de semana las comidas las pasamos con su madre o con la mía, o con las dos".

Compenetran fenomenal en todos los gustos, pero en el de la religión, parece que Tamara e Íñigo han tenido que hacer un pacto para que no haya disputas entre ellos: "Él está un poquito más alejado y al final hemos hecho un pacto, yo voy a su discoteca y él a misa".

Es pronto para hablar de boda, pero Tamara nos asegura que: "Estamos en el noviazgo, es un momento súper bonito para conocernos, todo pinta fenomenal, pero poquito a poco", por lo que quién sabe, quizás dentro de unos años estamos viendo a la hija de Isabel Preysler pasando por el altar.

Y hablando de bodas, Tamara nos ha hablado de las dos que tiene este año: "La de mi primo, que es como mi hermano, le he ayudado un poquito con el tema del sacerdote y por el lado de Álvaro Castillejo, la verdad es que Cris es alucinante lo organizada que es, enseguida tenía todo planeado, en esa solo hay que aparecer y disfrutarlo".

En cuanto a la entrevista que podría conseguir para su propia serie de Netflix con el Papa Francisco, Tamara nos ha desvelado que de momento no se ha producido: "Lo intentamos, pero al final nos pudimos a grabar inmediatamente y estas cosas llevan su tiempo. Igual habría sitio".

Eso sí, está siendo una experiencia impresionante que está disfrutando al máximo: "La experiencia muy bien, es un equipo muy educado, nos hemos ido a New York y Carolina Herrera les dio la enhorabuena por cómo habían gestionado lo del desfile y eso también marca la diferencia. Está siendo una currada importante".

Tamara se ha mostrado muy celosa a la hora de hablar de detalles de su serie: "No puedo, ni siquiera me dejan hablar con la gente", pero sí que nos ha asegurado que el hecho de haber nacido entre cámaras le hace ser completamente natural ante ellas: "Eso es verdad, eso facilita las cosas, al final te acostumbras, pero están siendo horas muy largas y está siendo un gran equipo".

La influencer ha concluido su entrevista reflexionando sobre un consejo que le dio Isabel Preysler cuando participó en 'MasterChef Celebrity', el de aprovechar las oportunidades laborales: "Mi madre ha participado, que ya ha sido un milagro en sí mismo, pero yo creo que ella cuando vio 'MasterChef' me dijo 'oportunidades así solo pasan una vez en la vida', ahora está preocupada porque soy pluriempleada, pero está encantada de verme así. Siempre nos ha enseñado la cultura del esfuerzo".