Tamara Falcó derrocha complicidad con Carolina Molas, madre de Íñigo Onieva

MADRID, 23 (CHANCE)

Últimas noticias

Tamara Falcó cada día está más feliz o por lo menos eso es lo que aparenta por redes sociales y cuando se deja ver en público. La Marquesa de Griñón está sumergida en un polémica por la que está siendo protagonista estos días, y es que han salido a la luz muchos rumores que aseguran posibles infidelidades por parte de Íñigo Onieva. Algo que, a juzgar por las imágenes de ambos, no les ha afectado.

Este sábado, la hija de Isabel Preysler y Carlos Falcó acudía al concurso internacional de saltos que acoge el Club de Campo Villa de Madrid y se dejaba ver acompañada por su familia política... ya saben lo que dicen, una imagen habla más que mil palabras y lo cierto es que hemos visto como Tamara Falcó derrochaba complicidad con su suegra, Carolina Molas, y el marido de esta, José Ignacio de Guadamillas.

El vídeo del día Hospital 12 de Octubre descubre nuevo mecanismo de transmisión del Covid

Siempre tan atenta a sus mascotas, Tamara Falcó no iba sola, llevaba a sus perritos Vanilla y Jacinto con ella. Muy pendientes de ellos y teniendo largas charlas con la madre de su pareja, la influencer ha demostrado no solo que no está pasando por un mal momento con Íñigo, sino que está muy metida en su familia.

Una felicidad la que tiene Tamara que se ha visto afectada este mismo domingo porque según han contado en 'Socialité' la pareja podría haber dado por finalizada su relación e Íñigo Onieva habría partido hacia Ibiza para poner tierra de por medio... una información que todavía no han confirmado ninguno de los dos protagonistas, pero que nos ha dejado muy sorprendido porque a juzgar por las imágenes, ambos están locamente enamorados.