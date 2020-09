Tamara Falcó derrocha elegancia en San Sebastián con su look más juvenil

MADRID, 25 (CHANCE) Tamara Falcó está viviendo una de sus mejores etapas ahora que no le falta trabajo en televisión. Y es que la hija de Isabel Preysler está colaborando con El Hormiguero y también hace su programa de cocina en TVE todas las mediodías. A pesar de haber despedido a su padre, Carlos Falcó, en el confinamiento tras haber padecido el Coronavirus, la nueva marquesa de Griñón está luchando con uñas y dientes por seguir adelante con su vida, En esta ocasión, Tamara Falcó ha hecho su aparición en el Festival de cine de San Sebastián con una sonrisa de oreja a oreja y luciendo, en su entrada, un look de lo más juvenil posible. Como no podía ser de otra forma, la hija de Isabel Preysler ha hecho gala de su elegancia una vez más aun llevando un traje de lo más casual.

MADRID, 25 (CHANCE) Tamara Falcó está viviendo una de sus mejores etapas ahora que no le falta trabajo en televisión. Y es que la hija de Isabel Preysler está colaborando con El Hormiguero y también hace su programa de cocina en TVE todas las mediodías. A pesar de haber despedido a su padre, Carlos Falcó, en el confinamiento tras haber padecido el Coronavirus, la nueva marquesa de Griñón está luchando con uñas y dientes por seguir adelante con su vida, En esta ocasión, Tamara Falcó ha hecho su aparición en el Festival de cine de San Sebastián con una sonrisa de oreja a oreja y luciendo, en su entrada, un look de lo más juvenil posible. Como no podía ser de otra forma, la hija de Isabel Preysler ha hecho gala de su elegancia una vez más aun llevando un traje de lo más casual. La nueva colaboradora de televisión ha elegido un traje de color rojo con una camiseta blanca básica metida por dentro de los pantalones para aparecer por todo lo alto en el Festival de cine de San Sebastián. En el calzado, la socialité ha lucido unas zapatillas de color suave haciendo juego con la camiseta. De esta manera, Tamara ha aparecido a la presentación del documental Oso, de Tous.