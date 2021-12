Tamara Falcó se deshace en halagos hablando de Íñigo

MADRID, 11 (CHANCE)

Tamara Falcó ha presentado hoy su libro en sociedad y ha firmado ejemplares en la capital. Muchos han sido los anónimos y seguidores de la Marquesa De Griñón que no han faltado a esta cita en plena Gran Vía y han sorprendido a la escritora para apoyarla tras publicar este libro de recetas en el que también está presente su madre. Sonriente y arropada por todos sus fans, la hija de Carlos Falcó ha firmado su libro y se ha mostrado de lo más cercana a todos los que han acudido a la cita.

Se ha mostrado sorprendida por la acogida tan buena que ha tenido su firma de libros: "Pensaba que no iba a venir nadie, ayer lo dije en televisión y al final ha tenido efecto". Con una sonrisa en su rostro, Tamara reflejaba el buen momento por el que está pasando y nos aseguraba que todo lo que está por llegar es mejor.

La hija de Isabel Preysler está muy emocionada y no duda en dedicarle unas bonitas palabras a su pareja por el éxito que tuvo en la inauguración de su nueva discoteca: "Iñigo y todos se lo han currado un montón y me alegré mucho por ellos, confían mucho en la noche de la gran vía, como Madrid está retomando y les salió muy bien. Cuando la persona a la que quieres le pasan cosas buenas, te alegras un montón".

Además, la Marquesa De Griñón asegura que ahora mismo: "estamos muy bien y no le preocupa que su pareja se dedique a la noche madrileña: como empezó nuestro noviazgo en la pandemia es algo como que no he conocido tanto, pero bueno, lo vamos a ir viendo, yo le quiero a él con todas sus cosas".

En cuanto a si va a cocinar estas Navidades, Tamara nos asegura que en esta ocasión le toca a su hermana Chabeli porque también tiene buena mano en la cocina: "yo creo que me van a meter en la cocina, nos vamos a Miami y allí la que cocina es Chabeli, la que mejor cocina".