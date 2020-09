Tamara Falcó desvela si ya ha solicitado el Marquesado de Griñón y cómo lleva la ausencia de su padre

MADRID, 21 (CHANCE)

Tamara Falcó se ha convertido en la mejor embajadora posible para la nueva Maison de Sisley. Más espectacular que nunca, la socialité nos concede una extensa entrevista en la que se sincera acerca de temas que todavía no había tratado, como la muerte de su padre, Carlos Falcó, y cómo lleva su hermana Xandra el reciente fallecimiento de su marido, Jaime Carvajal Hoyos. Además, la hija de Isabel Preysler desvela los secretos de belleza de su famosa madre y nos habla de cómo se encuentran los hijos de Enrique Iglesias y el pequeño de Ana Boyer.

- CHANCE: Cuéntanos un poco cual es el concepto de Maison de Sisley.

- TAMARA: Yo creo que el concepto es transmitir sus valores de la estética. Tiene muchísima tradición de arte y una gran colección. En la Maison de París ha puesto sus propios cuadros, su interpretación de los colores además de los productos. No es un centro al uso, sino que tiene su toque personal.

- CH: Cuéntanos un poco cual es tu rutina de belleza.

- TAMARA: Mi rutina de belleza es sobre todo tener muy limpia la cara porque son muchas horas de maquillaje y es verdad que para mi lo más importantes es limpiarme bien los ojos con un desmaquillante que viene en verde o uno azulito que ahora me han pasado y es como una especie de gel. Después la leche limpiadora, tónico y la cremita que me encanta. De vez en cuando una mascarilla.

- CH: ¿Y de tratamientos?

- TAMARA: La verdad es que la limpieza es fundamental y después si que es verdad que de tratamientos de máquinas voy a Carmen Navarro que he estado yendo allí.

- CH: Tu madre te pone el listón alto porque ha llegado tan bien. Además, desde pequeñita te ha inculcado a cuidarte.

- TAMARA: Bueno, la primera crema de ojos me la regaló mi hermana Chabeli a los 16 años y entonces eso creo que ya marcó bastante. Es verdad que desde siempre he visto a mi madre cuidarse muchísimo, a mi hermana y es una cosa que siempre he visto en mi familia. Además, a mí me gusta.

- CH: ¿Te dice algo tu madre cuando ve que no te has cuidado o no te has arreglado?

- TAMARA: Yo creo que es una madre en ese sentido. Además, ella siempre está tan perfecta, pero vamos yo quiero firmar por estar cómo ella a los 70. Es alucinante.

- CH: ¿Cómo está siendo tu paso por la tele? ¡Estás imparable!

- TAMARA: Estoy la verdad muy contenta porque me gusta. El trabajo de tele es muy de trabajo en equipo y soy muy feliz. La tele tiene su propio lenguaje, vestuario, maquillaje. O sea, la verdad es que es muy divertido y a mí me encanta aprender.

- CH: También se ha estrenado en tele Esther Doña. ¿Cómo la estáis viendo?

- TAMARA: La vedad es que no la he visto porque es un horario de mañana y tal y no la he visto, pero... O sea, yo creo que bien, ¿no?

- CH: Bueno, tu hermana el embarazo. Ya sabemos que es otro niño, ¿no?

- TAMARA: Sí, un hermanito. La verdad es que yo creo que Miguel va a estar encantado de tener a alguien con quien jugar y la vedad es que estamos todos muy contentos porque es que Miguel nos da la vida así que imagínate dos en casa.

- CH: ¿Tu cómo tía eres de las que está todo el día y le cuidas mucho?

- TAMARA: Es que me muero de la risa con él. Es tan gracioso y no para ni un segundo, además es el único niño que desde bebé tenía bíceps* Es que me hace mucha gracia porque cuando nació era un clon de Fernando y ahora empieza a parecerse más a nosotros, pero al principio era un clon.

- CH: ¿Crees que llamarán Fernando al segundo?

- TAMARA: Pues no lo había pensado la verdad.

- CH: ¿No te han dicho nombre?

- TAMARA: No me han dicho. Yo creo que se lo están pensando.

- CH: Teniendo tanto niño a tu alrededor, ¿te sale el instinto maternal? ¿Cómo vas en el tema novio?

- TAMARA: Todo tranquilo en ese aspecto.

- CH: Ahora con la situación es más complicado y con el confinamiento ha habido bastantes romances.

- TAMARA: He escuchado que en Italia había dos que se han conocido a través de los balcones y tal, pero la verdad es que nuestros vecinos están un poco lejos. Tranquila, la verdad.

- CH: Está siendo un año duro. Has perdido a tu padre, lo siento mucho, ¿cómo lo llevas?

- TAMARA: Al final cuando pierdes a alguien tan allegado y que es totalmente irremplazable pues bueno* Por una parte con mi fe, que es muy importante y yo creo que me voy a volver a encontrar con él, y después dando gracias por haber tenido un padre tan bueno y que por eso le echo tanto de menos. Evidentemente pues es duro, ¿no? Es duro esa parte, pero bueno es parte de la vida también, aunque nunca te acabas de acostumbrar.

- CH: Has heredado algo muy bonito que es el marquesado. ¿Has podido disfrutar del título?

- TAMARA: Pues la verdad es que aún no lo tengo porque no lo he pedido y estaba esperando un poquito a que fuera el funeral de mi padre, etc. Ahora mismo con las restricciones no sé, pero tengo mucho tiempo para pedirlo. No lo tengo que pedir ahora mismo, así que con la calma.

- CH: ¿Te hace ilusión?

- TAMARA: A mí me hace ilusión que mi padre lo hiciera. Me pareció un gesto que nos llegó a todos y súper bonito, y la verdad es que sí, significa un montón.

- CH: ¿Qué tal se encuentra Xandra tras la pérdida de su marido?

- TAMARA: Es que eso ha sido tan inesperado y ella es un ejemplo siempre de fortaleza, y la verdad es que, dentro de la situación, lo está llevando de la mejor manera posible. Tiene tres niñas maravillosas así que nada, llevando la situación.

- CH: ¿Has podido conocer a tu sobrina Mery?

- TAMARA: Bueno, Masha se llama porque es María en ruso.

- CH: Me parece muy parecida a tu hermano.

- TAMARA: Es pelirrojiza. ¡Qué gracia! Yo creo que Lucy es la que más se parece a mi hermano, pero Masha es muy pequeñita así que ya veremos. Tiene unos ojos azules y todo eso que ya se verá. Yo creo que es más del lado de Anna.

- CH: ¿Tú sabes cómo lleva la relación los hermanitos con la otra hermanita? ¿Cómo llevaron que llegase al mundo?

- TAMARA: La verdad es que están entretenidos ellos dos todo el día jugando que bueno, yo creo que hasta que sea un poquito más mayor el bebé y pueda interactuar realmente pues por ahora están muy entretenidos los dos.

- CH: ¿Sabes que volvieron a decir el otro día que tu madre y Mario Vargas Llosa sí que se habían casado en secreto?

- TAMARA: ¡Ah! ¿Sí? Yo creo que es de esas cosas que es típico, ¿no? De repente sale el rumor y tal, pero...

- CH: ¿No es verdad?

- TAMARA: Eso se lo tendríais que preguntar a ellos, pero habría sido muy en secreto.

- CH: ¿Siguen teniendo intención?

- TAMARA: Nunca los he escuchado decir que tenían intención, la verdad.