Tamara Falcó desvela el secreto de su éxito

MADRID, 14 (CHANCE)

Hoy ha tenido lugar la rueda de prensa de presentación de "El Desafío", que se estrenará el próximo viernes en Antena 3 y que promete convertirse en uno de los programas de la temporada. Un talent show presentado por Roberto Leal en el que concursantes tan conocidos como Ágatha Ruiz de la Prada, David Bustamante, Gemma Mengual o Jorge Sanz - que han luchado por un premio de 6000 euros para donarlo a la ONG elegida por ellos - se enfrentarán semana a semana a durísimas pruebas tanto físicas como mentales, en las que varias de nuestras celebrities han estado "al límite".

El programa contará con un jurado de excepción, formado por Tamara Falcó, Juan del Val y Santiago Segura, que se encargarán de juzgar las pruebas de los concursantes, lo que les pondrá en más de un aprieto con las celebrities. Y, su presencia en la presentación de la nueva apuesta de Atresmedia se ha convertido en una entrevista improvisada a la Marquesa de Griñón, que atraviesa por uno de sus mejores momentos.

Tamara, tan elegante y radiante como de costumbre, ha valorado su trabajo como jurado asegurando que "ha sido precioso ver la evolución de los concursantes" y ha querido agradecer la confianza de la productora ante esta nueva oportunidad profesional: "Gracias por dejarme participar en esta esperiencia. La verdad es que lo he pasado fenomenal. Ha sido una experiencia única y espero que el espectador lo viva como nosotros lo hemos vivido en directo. Nuestros invitados lo hacen genial".

La Marquesa de Griñón, que participó en un talent pero como concursante, ganando "Masterchef Celebrity", no ha querido comparar esta experiencia con la de jurado de "El Desafío": "Son formatos distintos y yo he tenido un jurado muy estricto en MasterChef. He intentado ponerme en la piel del concursante también, pero es que son formatos distintos... ha sido más fácil de juez que de concursante".

Muy polifacética, Tamara ha valorado su nuevo título nobiliario, su trabajo en televisión y su faceta de influencer, con un millón de seguidores en Instagram, desvelando uno de los secretos de su éxito: "La verdad es que tengo muy buen equipo detrás y con un buen equipo puedo participar en muchos proyectos. Lo de Marquesa no he tenido que gestionar mucho, han sido solo papeleos, pero trabajar en 'El desafío' y 'El Hormiguero' he tenido la suerte de trabajar con '7 y acción' y que me hayan aceptado dentro de su pequeña familia. Lo de la cocina también me viene de mi padre y me ha encantado, ¿no? Y ahora estoy haciendo un curso. No sé, yo creo que lo importante es buscar tus pasiones y seguirlas, y ver a donde te llevan. Con muy buen equipo detrás, ósea, soy yo, pero hay muy buen equipo detrás".

Incrédula y humilde ante el título de "nueva estrella de la televisión", la hija de Isabel Preysler ha valorado así su punto fuerte para estar consiguiendo un éxito arrollador en la pequeña pantalla: "La verdad es que estrella de la tele... Qué halago, pero la verdad es que estoy alrededor de verdaderas estrellas, de gente que lleva un montón de tiempo en el medio y yo tengo la suerte en 'El Hormiguero' de que Pablo me ayuda un montón, también Juan y Nuria cuando me quedo trabada y ahí estoy. Eso que fluye en mí, esa espontaneidad que me ha dado tantos quebraderos de cabeza resulta que en televisión queda bien. También vamos cogiendo tablas ¿no?"

Juan del Val, que ha tenido una gran conexión con Tamara, alababa que "en la vida me gusta lo que es diferente y creo que ella tiene ese valor. Es alguien distinto que dice cosas sorprendentes muchísimas veces, que tiene acceso a lugares donde muchos no tenemos acceso y a mí me parece que todo eso la convierte en un ser magnético absolutamente".

Con la espontaneidad que la caracteriza, la Marquesa de Griñón ha hablado sin tapujos de qué opina su famosa familia sobre su nuevo trabajo en televisión. "A mí desde pequeña me llaman Sara Bernard y cómo que sí, siempre les he hecho mucha gracia. Ahora están encantados porque están viendo que me gusta la tele, que tengo buenos proyectos y se alegran mucho por mí. En casa nos reímos mucho los unos de los otros, vamos. No sé en que familia no lo hacen y lo que se están perdiendo porque en casa lo hacemos", ha desvelado.

Sobre su faceta de jurado, Falcó ha recordado a su "mentor" en "Masterchef Celebrity", Jordi Cruz, asegurando que "fue quien me ha entrenado. No soy mala no, pero exigente sí. Malévola espero no haber sido, pero con una concursante tenía mis rencillas y no me saludaba por los pasillos de grabación de repente se terminó y nos estábamos tomando una cerveza juntos y me dijo que la verdad que había puntuado muy bien... Menudo alivio, pensé. Es verdad que he sido dura, pero es que el formato lo exigía".

En poco más de 24 horas llegará a nuestras pequeñas pantallas "El Desafío" y, tal y como nos han "chivado", Ágatha Ruiz de la Prada sorprenderá como una de las concursantes más graciosas y sorprendentes de un talent show en el que David Bustamante ha conseguido adelgazar la friolera de 20 kilos.