Tamara Falcó, Eugenia Silva o Isabelle Junot. Los looks de la fiesta que marca el arranque (VIP) de la Navidad

MADRID, 29 (CHANCE)

Si hay una fiesta que marca el pistoletazo de salida a los eventos navideños en los que las celebrities se ponen sus mejores galas -con lentejuelas y brilli brilli por doquier, que para algo son las fechas más especiales del año- y celebran la llegada de la Navidad por todo lo alto, aunque falten varias semanas para el 24 de diciembre, esa es sin duda la de Moët & Chandon.

La prestigiosa firma ha organizado un glamouroso 'cocktail' navideño en el jardín de invierno del no menos exclusivo hotel Mandarin Oriental Ritz y, como no podía ser de otra manera, numerosas celebrities embajadoras y amigas de la marca han lucido sus looks más elegantes y sofisticados para brindar, con una copa de champagne, por todo lo bueno que está por llegar en 2024.

Tamara Falcó, Eugenia Silva, Blanca Suárez, Isabelle Junot, Mariló Montero, Eugenia Osborne, Pino Montesdeoca, Lidia Torrent, Laura Matamoros o Alba Díaz han deslumbrado con sus estilismos y han mostrado las tendencias que más veremos estas navidades. ¡Todos los looks de la noche!

Tamara Falcó. La marquesa de Griñón, gran reclamo y estrella de la fiesta, se ha coronado como la mejor vestida con un glamouroso traje de lentejuelas azul marino con blazer con cuello smoking de corte oversize y pantalón de tiro alto de su propia colección para Pedro del Hierro, que ha combinado con un top de seda en color lavanda.

Eugenia Silva. Siempre espectacular, ha apostado por un diseño de Juan Vidal en color negro con llamativo escote -formado por dos tiras anchas desde el cuello hasta la cadera tapando estratégicamente su pecho con remate ceñido y drapeado en forma de fajín a la cintura y falda de tul y gasa con abertura lateral. Literalmente, nos ha dejado sin palabras. ¡Impresionante!

Eugenia Osborne. La hija de Bertín Osborne ha elegido uno de los colores navideños por excelencia, el rojo, y ha enamorado con un vestido largo de seda de corte recto con cuello halter tipo joya con el que ha acertado de lleno.

Blanca Suárez. La actriz, que reaparecía después de llamar "mi marido" a Javier Rey en el podcast de Vicky Martín Berrocal, ha evitado hablar de su relación con el protagonista de 'Fariña' en esta ocasión, pero a cambio nos ha regalado uno de sus looks más elegantes con un sencillo pero favorecedor vestido negro ceñido con escote halter y espalda descubierta. Menos es más y lo ha demostrado alejándose de excesos y derrochando elegancia.

Isabelle Junot. Recién llegada de Nueva York, y disfrutando como nunca de su pequeña Phillipa -que nació el pasado junio- la marquesa de Cubas ha impactado con un atrevido vestido morado de tul transparente con estampado animal print que dejaba a la vista un body con escote palabra de honor en negro, del diseñador Andrew Pocrid. De las más originales y sofisticadas de la velada.

Laura Matamoros. Horas después de confesar en 'Vamos a ver' -donde tiene su propia sección como reportera- que está soltera y mejor que nunca, la influencer se ha enfundado en un llamativo y ajustadísimo diseño rojo con espalda completamente descubierta y hombreras no apto para cualquier figura que a ella le sienta de maravilla.

Alba Díaz. Demostrando una vez más que es la mejor embajadora de la firma de su madre, Vicky Martín Berrocal, la influencer ha lucido un conjunto de Victoria compuesto por falta tupo negra, top en el mismo color con el que ha presumido de vientre plano, y chaqueta corta de inspiración torera con estampado de flores bordadas en rojo.

Mariló Montero. La presentadora, siempre estilos, se ha decantado por el terciopelo con un diseño de corte regio en color burdeos de la firma Tot-Hom con detalles en dorado en cuello y mangas.

Lidia Torrent. Acompañada por su pareja, Jaime Astrain, la comunicadora ha sido de las pocas que ha lucido un estilismo corto y ha presumido de piernas. Su minivestido, negro y con un original escote palabra de honor ondulante, es pura inspiración para esta Navidad.