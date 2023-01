Tamara Falcó, su familia y sus amigas dejan claro lo que piensan de su reconciliación con Íñigo Onieva

MADRID, 5 (CHANCE)

El inesperado perdón sin reservas de Tamara Falcó a Íñigo Onieva y su decisión de darle una segunda oportunidad a su amor tres meses después de su ruptura ha dejado 'en shock' a propios y a extraños. Y es que incluso las personas más cercanas a la marquesa se han quedado sorprendidas con una reconciliación por la que pocos apostaban después de escucharla repetir por activa y por pasiva que "jamás" volvería con su exprometido.

Isabel Preysler y los hermanos de la socialité estaban al tanto de sus intenciones porque ella misma les confió el acercamiento que había tenido con Íñigo en las últimas semanas y su intención de apostarlo todo por su amor. Respetan la decisión de Tamara, pero también han pedido calma y algo de tiempo para que el ingeniero vuelva a entrar poco a poco en su familia. Algo que no ha afectado a la colaboradora de 'El Hormiguero', dispuesta a tender puentes para que su novio vuelva a estar plenamente integrado con las personas más importantes de su vida, como ha contado Isabel Rábago.

La 'reina de corazones' se ha pronunciado sobre la reconciliación en privado y, con prudencia, "admira" y "aplaude" los gestos que ha hecho el empresario por reconquistar a su hija y, como confiesa, "espera" que no vuelva a fallar a Tamara.

En cuanto a sus amigas - que ejercieron de paño de lágrimas y apoyos incondicionales cuando Onieva le rompió el corazón en septiembre - hay algunas que no dan crédito a esta reconciliación, de la que muchas se enteraron por la revista ¡Hola! Una segunda oportunidad con la que no ocultan que no están de acuerdo porque creen que una persona no puede cambiar radicalmente en solo tres meses.

Opiniones que Tamara ha escuchado pero que no han influido en ningún caso en su decisión puesto que, como habría dicho a sus íntimas, "tengo 41 años y puedo tomar mis propias decisiones". Y la de perdonar a Íñigo y retomar su noviazgo y sus planes de boda está más que meditada.

Coincidiendo con estas informaciones, hemos visto a una de las amigas de la marquesa abandonando en coche la casa de Isabel Preysler tras varias horas en su interior. Desconocemos el motivo de la visita, pero si es cierto lo que se ha comentado en los últimos días es posible que haya mantenido una conversación con Tamara para transmitirle su opinión sobre su reconciliación con Íñigo.