Tamara Falcó hace oídos sordos al enfado de Esther Doña por haberla ignorado en el homenaje a su padre

MADRID, 3 (CHANCE)

El pasado martes el Marqués de Griñón, Carlos Falcó, era homenajeado en Madrid Fusión, un reconocimiento a la figura del empresario vinícola un año después de su fallecimiento a causa del Coronavirus. Un acto muy especial al que no faltaban sus tres hijos mayores, Manolo, Xandra y Tamara Falcó, que escenificaban su unión familiar en este emotivo recuerdo a su padre.

Sin embargo, su viuda, Esther Doña, no asistía al homenaje, convirtiéndose en la gran ausente. Una sorprendente noticia que la propia malagueña aclaraba, asegurando que si no asistió al acto es por qué nadie la invitó al mismo ni tampoco le informó de que éste se fuese a celebrar. "Muy sorprendida tengo que deciros que en ningún momento he tenido conocimiento de este homenaje al que por supuesto hubiera asistido si hubiese sido invitada. Todos los dias realizo mi propio homenaje a Carlos, porque para mi seguimos haciendo todo juntos. No obstante, todos los homenajes a Carlos me hacen muy feliz y me recuerdan la gran persona que era y los maravillosos momentos compartidos el y yo, siempre juntos" publicaba en sus redes sociales el último gran amor de Carlos Falcó, dejando patente su enfado por el 'feo' de los hijos del que fue su marido, con los que no mantiene relación.

El vídeo del día La coalición de Gobierno en Israel pide cambiar al presidente del Parlamento

Hemos preguntado a Tamara Falcó por las palabras de Esther Doña asegurando que no fue al homenaje porque nadie la invitó pero, haciendo oídos sordos, la hija de Isabel Preysler ha preferido no responder a la viuda de su padre ni aclarar si es cierto que la 'apartaron' conscientemente del tributo a la figura del Marqués de Grión en Madrid Fusión. Te mostramos su reacción en el siguiente vídeo... ¡Dale al play!