Tamara Falcó, su inexplicable silencio en el momento más delicado de su madre, Isabel Preysler

MADRID, 7 (CHANCE)

Isabel Preysler vuelve a estar inmersa en la polémica. Y en este caso no es por las imágenes con las que Mario Vargas Llosa ha presumido de su reconciliación con su exmujer, Patricia Llosa, durante la boda de su nieta Josefina -que ha tenido lugar en Lima este fin de semana- sino por la entrevista póstuma con la que la hija de Miguel Boyer, Laura Boyer, ha arremetido contra ella en la revista Semana, tachándola de 'controladora', 'posesiva', 'manipuladora' e 'interesada'.

Además, la hermana de su hija Ana Boyer asegura que se vio obligada a renunciar a la herencia de su padre porque "solo me pedían dinero". "Isabel me daba unas guías de Madrid y un busto que pesaba más de lo que valía, así que entre el gasto de llevármelo y los gastos médicos que me reclamaban, decidí ir a un notario y firmar la renuncia".

Unas declaraciones que han sembrado las dudas sobre la 'reina de corazones' y que han provocado que la abogada de la familia Boyer haya salido en su defensa. Purificación Puyol, encargada del reparto del patrimonio del súper ministro de Economía de Felipe González, ha asegurado a Semana que "Isabel Preysler se llevó lo que ponía en el testamento. La voluntad del señor Boyer se cumplió a rajatabla. Ella no decidió nada porque todo estaba por escrito. Se hizo lo que decía la ley". No vende que se hable bien de Isabel. Tiene un comportamiento impecable, esa es su educación. Es buena persona y siempre ha actuado con muy buena fe", añade la letrada.

Y no es la única que ha defendido a la filipina en los últimos días, puesto que varios amigos de Miguel Boyer le han transmitido su apoyo tras la demoledora entrevista póstuma de Laura Boyer. Una defensa que sin embargo no está haciendo Tamara Falcó, que en los últimos días ha sido preguntada en varias ocasiones por este tema y prefiere guardar un silencio absoluto, evitando dar la cara por su madre en estos momentos tan delicados.

Tal es su intención de desvincularse de las polémicas declaraciones de Laura Boyer que, al salir de su casa para cumplir con unos compromisos profesionales y escuchar las preguntas relacionadas con su madre, se ha vuelto a meter al interior del portal hasta que el coche encargado de recogerla la esperaba con la puerta abierta.

Haciendo oídos sordos, Tamara ha evitado romper una lanza a favor de su madre y, muy pendiente de su móvil, tampoco se ha pronunciado sobre las recientes imágenes de Íñigo Onieva en una discoteca -emitidas por 'Socialité' el pasado sábado- ni sobre cómo avanzan los preparativos de su boda.

Siempre estilosa en su versión más casual, y a pesar de no decir ni una palabra, la marquesa nos ha dejado un look de lo más inspirador y fácil de copiar para el día a día. Pantalón fluido negro, camiseta de rayas marineras en blanco y negro, blazer gris y zapatillas deportivas.