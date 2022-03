Tamara Falcó e Íñigo Onieva, ¿bebé a la vista? La socialité siembra la duda: "Esperando, a ver qué pasa"

MADRID, 11 (CHANCE)

Es innegable. Tamara Falcó está atravesando por el momento más dulce de su vida. Si a nivel personal no puede estar más enamorada de Íñigo Onieva, con quien después de año y medio de amor reconoce que han encontrado un equilibrio que no la puede hacer más feliz, a nivel profesional no deja de sumar éxitos en todos los terrenos.

Así, además de triunfar en televisión con 'El Hormiguero' y estar inmensa en el rodaje de su propio reality en Netflix, "La Marquesa", la hija de Isabel Preysler debutaba hace unos meses con su primer libro de cocina, "Las recetas de casa de mi madre" y acaba de diseñar su propia colección de joyas con Tous.

Una gran etapa a la que podría poner el broche de oro pasando por el altar con el empresario o convirtiéndose en madre por primera vez a los 40 años. "Muchas gracias, esperando* a ver qué pasa" ha confesado sincera cuando le hemos comentado que lo único que le falta en este momento tan especial de su vida es anunciar embarazo.

Una frase que ha desatado todas las especulaciones acerca del importante paso que podrían dar Tamara e Íñigo en su relación y que la socialité ha pronunciado durante la entrega de los Premios Elle a las mujeres más relevantes en la actualidad.

Radiante con un sofisticado traje sastre en color arena con el que nos ha dado una nueva lección de elegancia, la Marquesa de Griñón nos ha hablado, con el corazón en la mano, de la clave de su felicidad con el ingeniero, del que no puede hablar sin que se le dibuje una gran sonrisa que refleja lo feliz que le hace. - CHANCE: Premios Elle a las mujeres más relevantes, en tu familia de esas hay unas cuantas.

- TAMARA: Sobre todo, una en particular.

- CH: Que os enseñó muy bien a las demás.

- TAMARA: Es verdad, hizo todo lo que estaba en su mano, no siempre le salió todo como ella quería, pero bueno, típico de una madre.

- CH: Como trasformar tú el mundo.

- TAMARA: Lo trasformo con mi círculo íntimo, intento hacer todo lo posible como para que ellos estén bien, seguir las enseñanzas de la fe que para mí es importante, no siempre lo logro, tener paciencia, poner la otra mejilla* pero hago un esfuerzo.

- CH: Cómo estas.

- TAMARA: Muy bien, muy contenta.

- CH: Te notamos feliz.

- TAMARA: Sí, estoy feliz. Es un momento bonito en mi vida y estoy muy contenta.

- CH: Es el momento más estable de tu vida.

- TAMARA: Posiblemente, desde que descubrí la fe ha sido bastante estable.

- CH: De trabajo estás a tope.

- TAMARA: Es un poco eso, sin tener esa parte cubierta del alma y de sentirme querida, no sería capaz de llevar a cabo todos los proyectos que hago y sin un gran equipo, por supuesto.

- CH: La casa que estás haciendo al lado de tu madre, como va.

- TAMARA: Le queda nada, cuestión de meses y la verdad es que es algo que me hace muchísima ilusión, me lo he comprado yo, con mis ahorritos, estoy deseando.

- CH: Como es vivir separada de tu madre.

- TAMARA: Yo había sido independiente hasta la muerte de tío Miguel y me mudé de vuelta, solo estaba mi abuela, mi madre y mi hermana pequeña en una casa enorme. Comprendí que era el sitio donde yo más acogida me sentía y no tenía mucho sentido estar viviendo sola en Madrid cuando estábamos sufriendo todo eso. Nada, ahora de vuelta, mi madre está feliz, enamorada, mi hermana casada con dos niños y desafortunadamente nuestra abuela ya no está con nosotros y yo encantada de estar en el centro de Madrid, hay restaurantes, mucha gente joven por la calle, tengo museos al lado* Puerta del Hierro es una parte más residencial, es un estilo de vida más tranquilo.

- CH: Es muy tú vivir en el centro de Madrid.

- TAMARA: Es muy yo eso y es muy yo el campo. Hay veces que echo de menos una y luego echo de menos la otra.

- CH: La vida en pareja cómo está siendo, todo positivo.

- TAMARA: A ver, es todo positivo porque hay un equilibrio pero sería una mentirosa si dijeses que todo es perfecto como en las pelis de Disney, tenemos nuestros encontronazos, Íñigo tiene mucho carácter, yo también y tenemos que encontrar ese equilibrio pero cuando hay amor de por medio y hay respeto y hay cariño vas pegando saltitos, cada salto que pegas vas viendo que la relación se afianza más.

- CH: Los rumores que salen no le dais importancia.

- TAMARA: No, imagino que será cíclico toda la vida. Es que ni le hacemos caso ni nada por el estilo.

- CH: Cuando ves a tus sobrinos, no te entra el instinto maternal.

- TAMARA: La verdad es que mis sobrinos me encantan, me encantan los niños en general, es verdad que yo esperaba encontrar la persona idónea para formar una familia y mi hermana tiene la suerte de haberla encontrado. Mis sobrinos, sobre todo Miguel, pobre Mateo que es el segundo* Miguel está tan gracioso con dos años, tiene el mismo corte de pelo que hemos tenido todos, la verdad es que me hace gracia, es una continuación de todos, Julio, Enrique*

- CH: Solo nos queda que nos anuncies que estás embarazada.

- TAMARA: Muchas gracias, esperando* a ver qué pasa.

