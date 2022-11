Tamara Falcó sobre Iñigo Onieva: "Le he perdonado, pero simplemente es una etapa pasada de mi vida"

MADRID, 15 (CHANCE)

Si hay una celebrity que sin duda ha marcado este 2022, ha sido Tamara Falcó. Y es que la Marquesa de Griñón ha protagonizado las polémicas más comentadas en los últimos meses. Fue el pasado mes de septiembre cuando anunciaba su compromiso con Iñigo Onieva y tan solo unos días después salía a la luz un vídeo donde se podía ver como el empresario era infiel a su futura esposa.

Semanas después y contando con el apoyo de todo el país, Tamara volvía a estar en nombre de todos cuando pronunciaba unas polémicas palabras sobre la homosecualidad en México, que ella misma aclaraba posteriormente asegurando que se habían transgiversado.

Desde entonces, han sido muy pocas las ocasiones en las que hemos podido ver a Tamara Falcó, aunque siempre ha aprovechado su participación en diferentes eventos para contarnos un poco más sobre su vida. En esta ocasión, la hija de Isabel Preysler ha acudido a la presentación de su colección junto a Pedro del Hierro y no ha dudado en confesar cómo están sus sentimientos hacía su expareja.

Tamara ha desvelado en primicia si ha logrado perdonar por completo a Iñigo Onieva y seguir su vida sin rencores: "Yo claro que quiero perdonar y hay veces que fenomenal, que lo pienso y digo que cada uno tiene sus cosas y tal, pero es verdad que es muy reciente". La marquesa asegura que a pesar de querer pasar página, de momento tienen que guardar distancias para lograr superar la ruptura: "Es una situación en la que yo creo que tengo que protegerme y tengo que tener un distanciamiento. Le deseo todo lo mejor, pero yo quiero seguir con mi vida y de verdad le deseo todo lo mejor".

Pero, ¿realmente le ha perdonado? Ella misma asegura que sí: "La respuesta es que sí, sí le he perdonado como cristiana y mujer también, pero simplemente que es como una etapa pasada de mi vida". La hija de Carlos Falcó desvela cómo se encuentra actualmente su corazón: "Yo creo que hacía falta hacer una limpieza y una desinfección importante entonces yo creo que sí. Yo creo que al final te das cuenta que hay gente que está en tu vida que a lo mejor no tendría que estar ahí".

En cuanto a si está abierta al amor, Tamara confiesa que su mente está tranquila, por lo que no tendría ningún problema: "Yo soy una persona que ha intentado portarme bien en todo momento, que mi conciencia está súper tranquila entonces no veo la razón por la que no puedo empezar una relación. Yo estoy haciendo terapia porque seguro que he cometido un montón de errores y esto, pero yo creo que no me voy a cerrar. ¿Por qué me voy a cerrar?".

La Marquesa de Griñón confiesa cómo ha vivido Isabel Preysler la ruptura de su compromiso y todas las polémicas en las que se ha visto envuelta en las últimas semanas: "Mi madre estaba preocupada por mí y después también cuando pasó todo lo de la homofobia también se volvió a preocupar muchísimo y yo creo que una madre lo sufre más. Ha habido momentos que lo ha sufrido más que yo". Sobre sus declaraciones durante su intervención en México, Tamara ha asegurado que "en ningún momento he tenido ningún problema con personas de diferente orientación sexual a la mía. Creo que ha sido una injusticia tremenda, no solamente conmigo, sino también con mis amigos".

A pesar de que han sido unos meses complicados para la celebrity, Tamara es optimista y piensa que ha sido un año lleno de lecciones. Y es que a pesar de haber sufrido mucho estas semanas, la hija de Isabel Preysler recalca que al final todo sale a la luz: "Lo que me ayuda muchísimo es que como no era verdad a la larga es que al final lo demuestras con hechos ¿no?"