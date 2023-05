Tamara Falcó llega a casa radiante y guarda silencio sobre su despedida de soltera

MADRID, 13 (CHANCE)

Tamara Falcó acudía el pasado jueves a 'El Hormiguero' y hablaba por primera vez de la despedida de soltera que tuvo el fin de semana pasado en Portugal. Sonriente, la colaboradora aseguraba que había disfrutado mucho del viaje con sus amigas y su hermana, pero dejaba a entrever que había recibido sorpresas que nunca hubiese imaginado: como la presencia de un hombre vestido de novia con la cara verde que se fue desnudando en mitad de un restaurante.

Europa Press ha podido preguntarle a Tamara por esta información al llegar a su casa y lo cierto es que nos ha sorprendido porque ha preferido guardar silencio y no hacer ninguna declaración más al respecto. Eso sí, la hemos visto radiante. Con una sonrisa de oreja a oreja llegaba a la puerta de su domicilio y reflejaba así el gran momento que está viviendo un mes antes de su boda.

Si hay algo que también llamó la atención del discurso de la Marquesa de Griñón fue que confundió el cuerpo de su prometido con el del marido de una amiga suya y es que en la despedida, sus acompañantes le sometieron a un test de compatibilidad. Cuando llegó el momento de adivinar las fotografías -en blanco y negro- de la anatomía de su chico, Tamara se confundió.

Una anécdota que no pasó desapercibid, al igual que cuando comentó que la idea de sus amigas era disfrazarla de bacalao para que en el aeropuerto los paparazzis no la reconocieran. Un disfraz que, lógicamente, no se llegó a poner... y es que ya sabemos que Tamara siempre ha llevado por bandera el famoso lema 'antes muerta que sencilla'.

Por la sonrisa en su rostro percibimos en Tamara la felicidad que está viviendo un mes y pico antes de que llegue el gran día. Después de todos los preparativos que ha tenido que gestionar estas últimas semanas, parece que la felicidad se va abriendo paso y ahora comienza a disfrutar de una de las etapas más dulces de su vida.