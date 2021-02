Tamara Falcó se moja en la separación de su hermano Julio José

MADRID, 18 (CHANCE)

Desde que se hiciera pública la separación de Julio José Iglesias y Charisse Verhaert, las declaraciones más buscadas son las de Isabel Preysler, quien hoy cumple 70 años, y demás hermanos... Sobre todo las de Tamara Falcó, que por fin se ha posicionado y ha hablado alto y claro sobre este momento tan complicado que está pasando su hermano.

La colaboradora de televisión ha aprovechado su aparición en 'El Hormiguero' para hablar del 'acoso' mediático que está sufriendo por la prensa y ha asegurado que este mismo jueves le habían preguntado varias veces por la separación de su hermano, a lo que ha aclarado que: "Me preguntan por la separación de mi hermano y por mi cuñada. Quiero mucho a mi cuñada y es un momento muy difícil. A veces te preguntan y te piden perdón. Yo la quiero como a una hermana. Me da igual lo que se diga, yo voy mucho a mi bola. Mi hermano enrique me dijo que para que me metía a ver que decían de mí y ya no lo hago".

El vídeo del día Ayuso exige a Sánchez que cese a Iglesias por cuestionar la democracia

Está claro que la hija de Isabel Preysler es una persona que coge cariño muy rápidamente por las personas y una de ellas es Charisse, a la que no sabemos si habrá rozado mucho, pero por lo que dice quiere con locura casi como si fuese su propia hermana. De esta manera, por fin tenemos las primeras declaraciones de Tamara tras hacerse pública la separación, en principio amistosa, de su hermano Julio José.