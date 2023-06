Tamara Falcó olvida la polémica sobre su peso derrochando sonrisas con la familia de Íñigo Onieva

MADRID, 2 (CHANCE)

A falta de cinco semanas para su boda con Íñigo Onieva, Tamara Falcó sigue en el ojo del huracán mediático. La presión mediática a la que ha estado sometida en los últimos meses, el estrés por los preparativos para que todo salga perfecto en su gran día, y la polémica por su vestido de novia le habría pasado factura. Así lo ha asegurado una fuente cercana a la marquesa de Griñón a la revista 'Semana', preocupada porque cree que en cualquier momento "le va a dar algo, petará" e incapaz de sobrellevar la tensión "se vendrá abajo".

Por si no fuera suficiente, el debate sobre su peso no cesa y después de salir a la luz su inminente ingreso en la clínica Buchinger de Marbella para ponerse a punto, hacer una dieta detox y desconectar antes de su enlace, diferentes medios de comunicación apuntan a que su intención con este 'retiro' no sería otra que adelgazar entre 8 y 10 kilos para estar perfecta en su gran día.

Algo que Tamara no ha tardado en desmentir indignada, dejando claro que está en su "normopeso" y le parece una "falta de respeto" que se hable de su peso y se especule con que querría perder peso antes de su boda: "Están todos los días diciéndome que pierda 10 kilos... pues 'piérdalos usted'" ha asegurado en su cita semanal con 'El hormiguero', molesta porque sin embargo "nadie le ha preguntado a Íñigo si va a perder kilos".

Intentando olvidarse de la polémica, la marquesa ha disfrutado de un plan muy especial con la familia de su futuro marido, con la que derrochando sonrisas ha demostrado que se lleva a las mil maravillas con su 'suegra' y sus 'cuñados'.

Alejandra y Jaime Onieva, hermanos de Íñigo, cumplen años con tan solo un día de diferencia y para celebrarlo, todo el clan se ha dado cita en un conocido restaurante de la capital. Y ocupando un lugar protagonista en el cumpleaños, Tamara, sentada entre su prometido y la abuela del empresario, radiante y dejando claro que está perfectamente y que por el momento la presión mediática a la que está sometida no puede con ella.

Una imagen que ha compartido la madre de Íñigo, Carolina Molas, en Instagram, que ha reposteado Alejandra Onieva y con la que ha presumido de la buena sintonía de Tamara con su familia política.

Discretos, sin embargo, la pareja ha evitado revelar ningún detalle sobre esta celebración tan especial con la que la socialité se ha olvidado por unas horas de la polémica que rodea a su novia, guardando silencio cuando le hemos preguntado por lo integrada que está la marquesa en la familia de Íñigo.