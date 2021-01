Tamara Falcó pierde, en directo, su anillo ¿de compromiso?

MADRID, 27 (CHANCE)

Tan espontánea como natural, Tamara Falcó ha vuelto a dejarnos un momento inolvidable durante su participación en "El Hormiguero" el pasado martes. Y es que, inmersa como estaba en una apasionante conversación con Pablo Motos, Cristina Pardo, Juan del Val y Nuria Roca acerca de qué hace cada uno con los recuerdos de sus exparejas - que, por cierto, la Marquesa de Griñón guarda en el sótano de la casa de Isabel Preysler, que por lo que ha contado debe ser un lugar de lo más interesante donde te puedes encontrar todo tipo de objetos y cachivaches - la socialité no se dio cuenta de que estaba moviendo el anillo que llevaba en el dedo índice con demasiado énfasis y éste ha salido disparado en pleno directo.

Cual Lola Flores perdiendo el pendiente en su inolvidable actuación en el "Florida Park", Tamara ha visto como su anillo salía volando y se caía en el suelo del plató de "El Hormiguero". Pablo Motos, de lo más solícito, ha sido el encargado de buscar la joya y devolvérsela a su dueña, no sin antes admirarlo detenidamente y comentar, impresionado, que tenía pinta de ser "un anillo de compromiso, con un brillante".

Muerta de vergüenza y sin saber que contestar a la pregunta - o más bien afirmación de su "jefe" - Tamara ha optado por no decir nada y, sin disimular lo incómodo del momento aunque sin perder la sonrisa, ha vuelto a ponerse su preciosa sortija... ¿de compromiso?

Aunque la socialité tan sólo lleva saliendo con Íñigo Onieva desde el pasado mes de septiembre, la pareja está tan enamorada que ya suenan campanas de boda para la hija de Isabel Preysler, que esá atravesando por el mejor momento de su vida. Además de en el amor, la vida le sonríe en lo profesional y, aparte de triunfar en televisión - como colaboradora en "El Hormiguero" y como jurado en "El Desafío", también en Antena 3 - se ha convertido en uno de los grandes reclamos publicitarios de marcas como Sisley, Pedro del Hierro o Tous.

Precisamente de conocida firma de joyería del 'osito' era el anillo que se le cayó a Tamara en "El Hormiguero"; y, haciendo gala de su sentido del humor y su espontaneidad, la Marquesa de Griñón no dudó en bromear sobre el tema en sus redes sociales tras el programa, poniendo a prueba a sus seguidores en Instagram al preguntarles, mostrando dos elegantes sortijas, cuál era la que había perdido pocos minutos antes. Eso sí, por el momento la socialité no ha confesado si es de compromiso o, por el momento, no piensa en pasar por el altar con el atractivo joven que le robó el corazón hace poco más de cuatro meses.