Tamara Falcó posa con un complemento que utilizaba su padre, Carlos Falcó

MADRID, 21 (CHANCE)

Tamara Falcó se ha convertido en Marquesa de Griñón y ese es el mayor reconocimiento que puede hacerle a su padre, Carlos Falcó, quien fallecía hace poco menos de un año tras contagiarse de Coronavirus. Desde entonces, al vida de la influencer ha cambiado por completo y no por el título que ahora ostenta, sino porque en el ámbito laboral no ha parado de hacer cosas.

Como decimos, lleva con orgullo el título de Marquesa de Griñón porque sabe que de esta manera honra el legado de su padre. Hoy, la influencer ha compartido con sus seguidores de Instagram unas preciosas fotografías en las que la vemos con un look de lo más campestre, pero luciendo un objeto que le encantaba a Carlos Falcó y así le ha recordado ella en su perfil: "La gorra era un complemento que siempre utilizaba mi Padre. Me encanta para el campo, me recuerda a e*l y su sencilla elegancia".

Y es que si hay algo que nos encanta de Tamara Falcó es la personalidad tan camaleónica que tiene, lo mismo se pone un palabra de honor de infarto, que unas botas camperas con un barbour, o un look de lo más casual. Lo que está claro es que con este gesto tan bonito, la pareja de Íñigo Onieva ha querido rendir homenaje también a su padre a través de las redes sociales.