Tamara Falcó presume de familia acudiendo junto a Isabel Preysler e Íñigo Onieva a la gran noche de Carolina Herrera

MADRID, 31 (CHANCE)

Carolina Adriana Herrera y el director creativo de la firma, Wes Gordon, han ejercido de anfitriones en la inauguración de la exposición 'Maestras antiguas y modernas' en el Museo Thyssen, que celebra el legado de las mujeres que han marcado la historia del arte. Un evento que ha reunido a multitud de rostros conocidos y que ha protagonizado el reencuentro entre Tamara Falcó y el diseñador de su vestido de boda.

Como no podía ser de otro modo, las celebrities derrocharon glamour y elegancia con sus looks. La marquesa de Griñón aprovechó la ocasión para presumir de la buena relación entre su familia, asistiendo acompañada por su madre, Isabel Preysler, y su marido, Íñigo Onieva. Los tres demostraron su gran complicidad, y es que madre e hija no dudaron en posar juntas en el photocall con una gran sonrisa.

Posteriormente, la socialité compartía en su perfil de Instagram con sus seguidores momentos de la espectacular cena y un posado familiar, en el que tampoco podía faltar la hermana de Íñigo, Alejandra Onieva. "Es un asunto familiar" escribía Tamara junto a la fotografía, dejando claro que están más unidos que nunca.

Tras finalizar el evento, el matrimonio salía de la inauguración de la exposición organizada por Carolina Herrera escoltando a Isabel Preysler. Muy pendientes de que 'La reina de corazones' no tuviera ningún tropiezo, ni Tamara ni Íñigo la dejaron sola en ningún momento en los pocos metros que separaban la entrada del Museo Thyssen del coche que les esperaba.

Con una gran sonrisa y asegurándose de que su madre tuviese cuidado a la hora de subirse al vehículo, la influencer optó por no contestar a las preguntas de la prensa y sentarse junto a su madre para abandonar el recinto.