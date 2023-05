Tamara Falcó se pronuncia tras el despido de Íñigo Onieva: "Fenomenal"

MADRID, 25 (CHANCE)

Nuevo revés para Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Y es a mes y medio de su boda, el empresario ha dejado de trabajar como relaciones públicas de los restaurantes del grupo Mabel Hospitality en Madrid, 'Tatel' y 'Totó'. Un 'despido' que ha causado un gran revuelo y que el entorno del novio no ha tardado en puntualizar, asegurando que después de dos años trabajando en dicho puesto su proyección laboral estaba muy limitada y, tras no llegar a un acuerdo -puesto que le ofrecieron otras funciones sin cambiar sus condiciones económicas- decidieron rescindir su contrato de mutuo acuerdo y de manera amistosa.

Sin embargo, y aunque a simple vista puede parecer varapalo para Onieva, el ingeniero no se ha quedado de brazos cruzados y, a la vez que ultima los preparativos de su boda, está dando forma a un nuevo proyecto personal de restauración que verá la luz a principios de 2024 y en el que, se rumorea, podría trabajar codo con codo con su futura mujer.

Una información sobre la que le hemos preguntado a Tamara que, de regreso tras su viaje relámpago a Nueva York para probarse el vestido de novia que Wes Gordon y Carolina Herrera están diseñando en exclusiva par ella, y tras haber cumplido con un compromiso publicitario en Ibiza de la mano de Porcelanosa, retoma su rutina en Madrid.

Intentando esquivar las preguntas sobre el despido de Íñigo, la socialité no ha dudado en esconderse dentro de su portal hasta que ha llegado el taxi que estaba esperando aunque, una vez en la calle no ha dudado en reaccionar a la nueva situación laboral de su prometido. "Me parece fenomenal" ha afirmado con una sonrisa cuando le hemos preguntado por este tema, dejando claro que no está preocupada por este revés que se suma a los contratiempos que han sufrido en los últimos tiempos.

Muy discreta, Tamara ha dejado en el aire si es cierto que Onieva prepara nuevos proyectos profesionales, y tampoco ha revelado ningún detalle sobre su viaje a Nueva York y sobre su primera impresión sobre su nuevo vestido de novia, que le ha "fascinado" y con el que ha recuperado la ilusión tras el varapalo que sufrió tras su ruptura con 'Sophie et Voilà'.