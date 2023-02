Tamara Falcó, radiante, enseña su nuevo anillo de compromiso y confiesa que ya tiene "todo" preparado para su boda

MADRID, 24 (CHANCE)

"Me acuesto pensando en la boda, me despierto pensando en la boda y la verdad es que Íñigo también, él está muy involucrado. El mundo boda es todo un mundo" ha confesado Tamara Falcó en su última intervención en 'El Hormiguero'.

A pesar de que todavía quedan cuatro meses para su gran día, la marquesa de Griñón ha dado un empujón definitivo a los preparativos y, como confirma ilusionada, ya tiene "todo" preparado para el próximo 8 de julio, cuando le dará el 'sí quiero' a Íñigo Onieva en el palacio El Rincón.

En primer lugar, y tras varias semanas de espera en los que ha habido que ajustad su tamaño al del dedo anular de Tamara, el anillo de compromiso. Una pieza muy similar - aunque elaborada con materiales de mayor categoría - que la que le regaló en septiembre, poco antes de su ruptura por una deslealtad que ya está completamente olvidada. Una preciosa joya elaborada en oro blanco con tres diamantes en forma de lágrima engarzados, de la firma italiana Repossi, que la socialité ha mostrado orgullosa por primera vez.

Tras su reciente viaje exprés a Bilbao para visitar el taller de la firma 'Sophie et Voilà', la hija de Isabel Preysler ha confirmado con una gran sonrisa que ya ha elegido el diseño que lucirá en su boda: "No es un vestido que todo el mundo vaya a entender" ha confesado en 'El Hormiguero', dejando entrever que será un vestido diferente y original que aunque no puede ser más 'ella', no ha gustado a todos los miembros de su familia."Mi madre y mi hermana Ana no lo han entendido, pero a mi madre le ha gustado porque la moda es una forma de expresión" ha revelado.

Un viaje a Bilbao en el que estuvo acompañada por Íñigo y por Carolina Molas, y en el que no solo aprovechó para hacerse la primera prueba del vestido de novia, sino también para contratar al chef que se encargará del convite de su boda. Y no es otro que Eneko Atxa, dueño del restaurante Azurmendi, que cuenta con tres estrellas Michelín y es el lugar en el que la pareja celebró el cumpleaños de la madre del empresario, dejando claro que nada hay de cierto en los rumores de mala relación con Tamara.

Fecha y lugar de la boda, chef para sorprender a sus invitados, vestido de novia... Como ha asegurado la socialité este viernes al salir de paseo con sus perros, "lo tengo todo, todo" y, confiesa, "estoy muy contenta".

Sin embargo, Tamara ha dejado en el aire si es cierto que ha tenido un desencuentro con Íñigo por su intención de invitar a Hugo Arévalo a su boda; algo a lo que el empresario se negaría por el 'acercamiento' que tuvo a la marquesa cuando rompieron, a pesar de que eran íntimos amigos y sabía que su intención era la de recuperarla.