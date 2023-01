Tamara Falcó, radiante, saluda sonriente a la prensa tras la romántica declaración de amor de Íñigo Onieva

MADRID, 12 (CHANCE)

Feliz. No hay palabra mejor para definir cómo se está Tamara Falcó desde que decidió hacer caso a su corazón y dar una segunda oportunidad a Íñigo Onieva en Nochevieja. Una reconciliación que la pareja selló con una romántica escapada de cuatro días al Polo Norte, como ambos revelaron este miércoles, gritando a los cuatro vientos lo enamorados que están con unas idílicas imágenes publicadas en sus respectivas redes sociales.

Mientras la marquesa de Griñón ha presumido de su felicidad con un carrusel de fotografías que resumían estas vacaciones tan especiales para ambos - en las que les podemos ver brindando, posando ante un precioso paisaje nevado o besándose apasionadamente - el empresario ha ido más allá y, a corazón abierto, ha declarado su amor por Tamara con un extenso mensaje en el que ha hablado, como nunca, sobre sus sentimientos por la hija de Isabel Preysler: "Eres un ángel que Dios ha puesto en mi camino, que saca lo mejor de mi y me hace querer ser mejor persona en lo personal, profesional y espiritual. Ha sido un aprendizaje donde me doy cuenta que no hay nada que se puede anteponer a ti". "Mi absoluta prioridad eres tú, tu felicidad y nuestro proyecto conjunto de pareja y de familia. Mi único objetivo es hacerte feliz cada segundo de tu vida, o mejor dicho, cada 'nano segundo'. Lucharé por recompensar el sufrimiento que te he provocado con una vida llena de felicidad y amor. Te quiero mi amor" ha confesado.

Una declaración de amor tras la que la pareja ha puesto fin a sus vacaciones, retomando por separado sus compromisos profesionales. Esta mañana Íñigo salía de su piso de soltero en el centro de Madrid sin querer pronunciarse sobre su precioso mensaje; y minutos después veíamos a Tamara abandonando al volante de su coche la casa de Isabel Preysler, donde sigue instalada mientras ultima los detalles para mudarse al ático de lujo que adquirió en 2020 y en el que pronto comenzará una nueva vida al lado de su pareja.

De lo más sonriente, la marquesa ha salido saludado con la mano a la prensa, sin hacer declaraciones sobre el bonito mensaje que Íñigo le ha dedicado públicamente. Será esta noche cuando la socialité reaparezca en 'El Hormiguero' y rompa por fin su silencio tras una reconciliación con la que no puede estar más feliz.