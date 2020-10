Tamara Falcó reacciona a las palabras de Esther Doña

MADRID, 5 (CHANCE) A pesar de la discreción con la que han intentado llevar la supuesta mala relación que existe entre Esther Doña y los hijos del Marqués de Griñón, ha sido la propia viuda la encargada de revelar algunos de los motivos por los cuales está muy dolida con la actitud de los hijos de su marido, sobre todo con Tamara Falcó.Tras confesar que la hija de Carlos Falcó no le ha dado el pésame tras su fallecimiento, Esther confesó durante su entrevista en TVE que Carlos podría imaginarse lo que iba a pasar si él faltaba algún día: "No le gustaría para nada, pero él podía suponerlo. Él siempre pedía a nuestros amigos más cercanos que me cuidaran y me protegieran. Pero yo además me siento muy protegida por Carlos". Visiblemente emocionada y sin poder retener las lágrimas, Esther setenció:"Estamos hablando de cosas que me resultan muy frívolas, cuando a mi lo que me gustaría es tener a mi marido aquí. Hace solo seis meses... igual para la gente es mucho, pero para mí no es nada".Sobre el momento en el que todo se torció en cuanto a la relación con Tamara Falcó se refiere, Esther comentó:"Hubo una relación más cercana cuando comenzamos a salir. A mí me dijo Carlos que habló con Tamara y le dijo que me había conocido. Le enseñó una foto y ella le dijo : "Me encanta para tí". Pero fue a raíz de la boda cuando todo se distanció".Tras estas declaraciones con las que se evidencia el distanciamiento entre Esther Doña con Tamara, la hija de Isabel Preysler ha preferido mostrar su faceta más discreta haciendo oídos sordos a las preguntas de la prensa sobre las recientes declarciones de la viuda de su padre.

