Tamara Falcó reaparece con Íñigo Onieva y pregona su amor por él

MADRID, 16 (CHANCE)

Tamara Falcó ha posado junto con Íñigo Onieva en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, en concreto en el photocall de Pedro del Hierro, firma para la que la Marquesa de Griñón ha presentado sus creaciones. Muy enamorados y con un beso de lo más apasionado, los dos han demostrado ante las cámaras que estaban allí presentes lo enamorados que están tras esta segunda oportunidad que ambos se han dado en el amor.

La influencer ha dado la cara y ha hablado para todos los medios de comunicación, respondiendo a la pregunta más esperada: ¿cómo está su madre tras la ruptura con Mario Vargas Llosa? y aseguraba que "está de cumpleaños, estamos las dos, nos encanta hacer planes tranquilos, así que muy bien, muy tranquilas, mucho plan de chicas". Eso sí, tiene claro que no va a invitar al escritor a su enlace: "al final Mario y mi madre han roto su relación y no tendría mucho sentido que yo invitara a Mario, pero vamos que siempre nos hemos llevado fenomenal y le deseo todo lo mejor".

Además, confirma que la defensa de su madre era normal conociendo su protección a sus hijos: "mi madre es que es verdad que cualquier cosa que digan de sus hijos lo sufre mucho más que lo digan de ella, le duele especialmente, yo no le di ni la más mínima importancia. Mario es un artista y si me quiere mencionar, bienvenido sea, pero hombre...".

En cuanto a su relación con Íñigo, la marquesa nos ha asegurado que "al final yo creo que necesitaba ser sanada, que la hemos hablado y que estaba ahí y eso es bueno, es sano... y lo peor es que hay momentos de* es que ahora estamos viviendo el momento del reencuentro" y que el empresario "se está implicando un montón" en la boda.

Tamara ha desvelado que "siempre he confiado en Íñigo, lo que pasa es que él ha cometido un error, somos todos humanos y la verdad es que sobre todo, me he dado cuenta de lo que significa el amor, podía querer a alguien más que mi orgullo y mis enfados. Estamos construyendo la confianza poquito a poco, él está poniendo de su parte".

Sobre la familia de su prometido, Tamara confiesa que no tiene ningún problema con ellos: "muy bien, yo siempre me he llevado fenomenal, ellos tenían que ocuparse de ellos, pero yo con la madre y toda su familia, siempre me he llevado muy bien" y se queda muy sorprendida al preguntarle por la redada que ha habido en un local de su prometido: "ni idea, no es lo que más me preocupa jajaja".

Por último, en cuanto a la información que se ha publicado sobre su encuentro con Patricia Llosa en el mismo avión a París, Tamara lo desmiente y ha asegurado que fue su hermana Xandra: "no, fue mi hermana Xandra, que coincidió con Mario, yo no la vi".